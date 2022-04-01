撿到便宜！大安區指標豪宅一坪90萬買到

實價揭露，台北市大安區豪宅「泰然璞真」今年1月出現兩筆交易，分別是8樓的1.27億元與12樓的1.49億元，其中8樓相較前一手屋主於預售時以1.36億元入手，讓利900萬元；12樓戶每坪單價跌破百萬元，來到90萬元社區新低價，兩筆交易都讓買方大撿便宜。

泰然璞真位台北市大安區潮州街65號，總樓高16樓，共22戶，屋齡約7年。

全國不動產總經理藍怡婷表示，該社區距離大安森林公園不遠，加上知名建商品牌加持，是在地知名億級豪宅社區，主推逾百坪大坪數產品，自2011年預售以來，每坪單價破百萬元，交易量向來不多，已6年未見市場交易。

今年1月泰然璞真一口氣出現兩筆實價揭露，其中8樓戶坪數160.7坪，以總價1.27億元售出，前一手屋主在2011年10月預售時以1.36億元入手，持有10年讓利900萬元出場，每坪單價自123.3萬元下修至114.3萬元。

全國不動產大安店副理吳宜玟分析，在房市正熱之際卻降價出場，研判因近年小宅崛起、大坪數豪宅退燒，加上原屋主入手價過高，因此出現些微讓利。

泰然璞真今年1月另外一筆交易為210.25坪12樓戶，以1億4870萬元成交，沒有歷次交易紀錄，換算每坪單價90萬元，為社區新低價。

吳宜玟分析，該戶別為逾200坪超大坪數設計，以潮州街周邊30~40年公寓、中古華廈單價約在90多萬元來看，每坪僅90萬元能買到新成屋豪宅，買方確實大撿便宜，可說是相當划算的投資。

吳宜玟指出，目前大安森林公園周邊新推建案每坪180~220萬元，30~40年中古屋每坪行情約95~110萬元。「泰然璞真」位潮州街，雖至大安森林公園需步行10分鐘，但周邊生活機能完善，是在地指標豪宅，最新交易出現社區新低單價，與周邊中古屋單價價差不大，買方可說是撿到便宜。