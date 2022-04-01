長榮鋼經營權之爭 大陸工程支持現任經營團隊

長榮鋼（2211）的經營權開戰，從董事名單看起來，兩方積極爭取的大陸工程殷琪，從提名的名單來看，目前還是選擇跟原來公司派合作，兩邊爭搶董事席次，恐怕還有一場大戰要戰。

哥哥跟弟弟各有一份董事名單，哥哥的名單今天出爐，董事名單為林耿立、柯麗卿、長榮物流、維達開發(股)公司李孟玲，獨立董事的部分，分別為華騰會計師事務所律師李冠賢、連元龍則是雙榜法律事務所主持律師及及蔣瑞琴大成台灣律師事務所律師。

弟弟派名單中，張國明提名6席，3席一般董事分別為長榮國際、凱明投資及鄭深池，張國政則提名2席一般董事，為富好投資、正好開發；三席獨立董事則是中菲行前執行長林天送、誠正聯合會計師事務所會計師林淑玲、博新法律事務所主持律師陳筱屏。

長榮國際變天後，長榮集團的經營大戰將全面開打。上市櫃公司當中，長榮鋼鐵今年6月10日的股東常會將全面改選董事則是第一戰，殷琪所屬的大陸工程動向成為兩方人馬輸贏的重要關鍵，從提名的董事名單看起來，大陸工程支持現任公司派的經營團隊。