快訊

黃子佼壽宴 意外洩Selina男友正面照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義科園區諮詢委員名單曝光 蘇揆後天揭牌籌備辦公室

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義科學園區選址台糖太保農場，行政院長蘇貞昌去年9月視察用地宣布。圖／嘉縣府提供
嘉義科學園區選址台糖太保農場，行政院長蘇貞昌去年9月視察用地宣布。圖／嘉縣府提供

嘉義科學園區選址台糖太保農場，行政院長蘇貞昌去年9月視察用地宣布，年底核定85億元開發預算，科技部南科管理局目前展開環評作業，嘉科園區籌備辦公室進駐原台體大嘉義分校，蘇貞昌後天（周日）下午將為辦公室揭牌啟用，縣府舉辦科技產業峰會論壇，邀請16位諮詢委員參加。

嘉義科園區籌備辦公室揭牌活動，結合縣府成立科園區詢委員會，號召產學研量能辦理高科技產業論壇，整合在地量能，落實創新技與研聚落化發展，活動涵蓋智慧載具、智慧農業、精準健康及5GAIOT（智慧物聯網）產業應用。

19位諮詢委員名單：精準健康類別2人：亞洲大學、中國醫藥大學董事長蔡長海，生物技術開發中心董事長、嘉義市前市長涂醒哲；智慧載具5人：總統府資政、和大集團總裁沈國榮，中正大學校長馮展華、虎科大校長張信良、經緯航太董事長羅正方、台灣數位光訊科技公司董事長廖紫岑。

智慧農業2人：嘉義大學校長林翰謙、向陽優能董事長陳貴光；智慧科技AIOT7人：研發公司董事長劉克振、緯創資通副董事長黃柏溥、微軟物聯網亞太創新中心總經理葉怡君、工研院南分院執行長曹芳海、數位發展部籌備工作小組諮詢委員何全德、國家實驗研究院科技政策中心副主任戴元峰、南科管理局長蘇振綱，縣長翁章梁、副縣長劉培東、秘書長羅木興。

經發處長江振瑋說，嘉科園區是小而美園區，開發範圍88公頃含實驗雙語中學，面積雖不大，但如何透過科園區智慧、5GAIOT產業帶動嘉義各工業區整體產業升級轉型，產業創新，才是嘉科設置最大任務，需加緊腳步結合在地前瞻部署。

嘉 義科園區籌備辦公室進駐原台體大嘉義分校，行政院長蘇貞昌後天下午將為辦公室揭牌啟用。記者魯永明／攝影
嘉 義科園區籌備辦公室進駐原台體大嘉義分校，行政院長蘇貞昌後天下午將為辦公室揭牌啟用。記者魯永明／攝影

物聯網 蘇貞昌

延伸閱讀

補助租屋族 放送300億

300億元租金補貼專案有啥料？ 蘇貞昌一張圖說分明

瞎!柯首長超市買菜用特別費？游淑慧:想起蘇貞昌買童書

【即時短評】尚方寶劍對準小兵 如此報告有心檢討？

相關新聞

豪華電動車 買氣大躍進

豪華電動車大進擊，特斯拉、保時捷衝鋒。台灣特斯拉昨（31）日宣布，旗下車款Model 3今年首季在台掛牌量近2,300輛...

高雄首創企業安家平台 釋地解決企業員工住宅需求

南部S科技廊帶漸成形，因應國際大廠進駐高雄衍生員工居住需求，高雄市政府訂定企業安家住宅申請協助及整平台作業要點，即起對具...

嘉義科園區諮詢委員名單曝光 蘇揆後天揭牌籌備辦公室

嘉義科學園區選址台糖太保農場，行政院長蘇貞昌去年9月視察用地宣布，年底核定85億元開發預算，科技部南科管理局目前展開環評...

圖解新聞／租屋補貼資格放寬 這50萬戶裡有你嗎？

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。今天的圖表帶你看租金補貼變革。行政院昨宣布「300億元中央擴大租金補貼專案」，租金補貼戶數增至50萬戶，對各族群補貼金額給予1.2倍至1.8倍加碼，總經費從目前每年57億元增加至300億元。

台積電生育補助加碼至1萬元

台積電昨（31）日在最新發布的ESG資訊中揭露公司推動「多元與共融」職場環境新進度，備受關注的「台積寶寶計畫」今年加碼多...

榮成砸35億 擴大在台投資

投資台灣事務所昨（31）日召開「歡迎台商回台投資行動方案」聯審會議，通過台灣第二大工業用紙製造廠榮成紙業斥資35億元擴大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。