嘉義科園區諮詢委員名單曝光 蘇揆後天揭牌籌備辦公室

嘉義科學園區選址台糖太保農場，行政院長蘇貞昌去年9月視察用地宣布，年底核定85億元開發預算，科技部南科管理局目前展開環評作業，嘉科園區籌備辦公室進駐原台體大嘉義分校，蘇貞昌後天（周日）下午將為辦公室揭牌啟用，縣府舉辦科技產業峰會論壇，邀請16位諮詢委員參加。

嘉義科園區籌備辦公室揭牌活動，結合縣府成立科園區詢委員會，號召產學研量能辦理高科技產業論壇，整合在地量能，落實創新技與研聚落化發展，活動涵蓋智慧載具、智慧農業、精準健康及5GAIOT（智慧物聯網）產業應用。

19位諮詢委員名單：精準健康類別2人：亞洲大學、中國醫藥大學董事長蔡長海，生物技術開發中心董事長、嘉義市前市長涂醒哲；智慧載具5人：總統府資政、和大集團總裁沈國榮，中正大學校長馮展華、虎科大校長張信良、經緯航太董事長羅正方、台灣數位光訊科技公司董事長廖紫岑。

智慧農業2人：嘉義大學校長林翰謙、向陽優能董事長陳貴光；智慧科技AIOT7人：研發公司董事長劉克振、緯創資通副董事長黃柏溥、微軟物聯網亞太創新中心總經理葉怡君、工研院南分院執行長曹芳海、數位發展部籌備工作小組諮詢委員何全德、國家實驗研究院科技政策中心副主任戴元峰、南科管理局長蘇振綱，縣長翁章梁、副縣長劉培東、秘書長羅木興。