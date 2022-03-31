台中日曜天地OUTLET五倍券最後召集令 限時全館2折起

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
台中日曜天地OUTLET五倍券最後召集令，限時全館2折起。記者宋健生/攝影
台中日曜天地OUTLET五倍券最後召集令，限時全館2折起。記者宋健生/攝影

振興五倍券使用即將進入倒數階段，鎖定市面上仍有15%紙本五倍券尚未回收的商機，台中日曜天地OUTLET下達五倍券最後召集令，將從4月1日至4月25日，再推一波超級火燒心的「SALE 4 WOMAN」限時全館2折起活動。

業者不僅引進全台OUTLET唯一獨家進駐設計師品牌TAN & LUCIANA、Whiple，還加碼號召2樓女裝眾多優質單品、遴選超殺心動價格，不論服飾、配件、女鞋、香氛皆一應俱全。

日曜天地OUTLET睽違多年之後，在館內2樓進行微幅改裝，並且邀請到全台唯一OUTLET進駐的設計師品牌：TAN & LUCIANA、Whiple絢麗登場，明亮寬敞空間，陳列出排排質感優雅服飾，為館內帶來一股時尚潮流品味。

日曜天地說，一直以來設計師服裝的絕佳品味，就有股令人無法抵擋的魅力，放眼望去2樓有名主播最愛的La Feta、實驗主流卻超實穿的Dleet、身受眾多歌手及藝人愛戴的DOUCHANGLEE及氣質女性的必備穿搭HUANG SHU CHI等品牌。

而在全民抗漲時代，日曜天地OUTLET看準高CP值享受，成為消費者追逐的目光，尤其在振興五倍券於4月底限期兌換完畢，決趁勝追擊加碼三重優惠回饋給廣大消費者。

好康第一重：於2樓女裝單筆消費滿1,000元，使用振興券結帳享整單優惠、現折100元；第二重：全館單筆消費滿2,000元，加入日曜天地會員即獲得HERS Nail美甲保養體驗券乙張(卸甲或手足保養)。

第三重：全館單筆消費滿500元，且加入日曜天地會員，即贈送丰盛町-蔥油烏骨雞買一送一券，讓消費者在物價上漲時仍可大啖美味。

五倍券

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