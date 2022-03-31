快訊

挖壕溝卻感染輻射 俄軍緊急撤離車諾比核電廠

桃園4校再爆確診個案 中原大學全校停課10天

iCHEF觀察：疫情促使餐飲業加速邁向「電商化」

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

餐飲科技新創 iCHEF 今（31）日分享「2021 餐飲景氣白皮書」，報告顯示，餐飲業者的線上交易占比提升了四倍，從疫情前（ 2019 年第4季）的2.5%成長至疫情穩定後的10%（ 2021第4季），疫情促使餐飲業加速邁向「電商化」的趨勢。

根據iCHEF觀察，「會員資料」的多寡與應用能力，將成為後疫情餐飲電商化時代的關鍵競爭力。根據內部數據，「內用點餐」僅有5%的會員交易占比，線上外帶則有超過五成（53%），線上點餐功能有較好掌握會員資料的能力。

iCHEF今天也提出「雲端餐廳」產品藍圖，協助中小餐廳透過升級的集點科技整合全通路會員、自動獲得來自美食網站的免費流量之外，並透過彈性線上點餐科技節省四成外場人力。

iCHEF 共同創辦人程開佑表示，後疫情時代大型品牌間開啟「數位軍火」競爭，餐飲業電商化時代來臨，多元通路策略成未來趨勢。 程開佑表示，能隨時隨地下單訂餐的餐飲電商模式，將吸引消費者持續上門，店家應善用新科技來建立自身專屬的會員機制，擴大消費商機。餐飲業者須進一步思考如何將門市流量延展成數位商機，在提供消費者更多便利的同時，也能持續創造利潤的成長，並確保自己擁有餐廳生意的主控權。

iCHEF 的2021 年《台灣餐飲景氣白皮書》指出，受到國際疫情延燒及通貨膨脹的衝擊影響，餐飲產業產值與消費者信心在去年雙雙下滑，餐飲業產值更回到五年前。但平均消費單價及外帶外送占比逆勢成長，三級警戒結束後，消費者養成的線上交易習慣並沒有下降，對電商的依賴程度只會愈高不會愈低，「便利」已成後疫情時代最重要的餐飲商機關鍵。

iCHEF觀察，「內用」是餐飲消費的大宗，但「電商消費」是具高成長潛力的待開發版圖，故「是否提供線上訂餐」成為消費者選擇餐廳的關鍵因素之一。iCHEF 今日分享「雲端餐廳」產品藍圖，將以全通路會員及全通路經營為目標，持續以科技加速餐廳轉型，助攻業者做全通路會員整合，內用、外帶、外送資料都同步；以全自動整合流量前端，透過人氣網站吸引流量；新增線上外帶與桌邊掃碼點餐，助餐廳降低人力成本。

餐飲業 疫情 電商

延伸閱讀

KKday旗下rezio推好事成3活動 助業者數位轉型

生活照護／善用新科技，照顧長者更省力

搶攻盛夏飲品商機茶湯會 4月1日季節限定飲品登場

高市府審慎研議外送管理自治條例 民代促辦公聽會

相關新聞

營建業高薪招人為何還缺工 網揭殘酷事實：太天真了

受疫情影響，近2年台灣營建業迎來嚴峻的缺工潮，勞動部表示，缺工數有2萬5,758人，比去年同期增加1萬1,000多人，連營建業老闆都跳出來抱怨，「1天花1萬元也請不到工人」。就有PTT網友好奇發文問，為何年輕人寧跑外送賺月薪3萬，也不去應徵高薪營建業...

去年Q4六都住宅價格指數全面上揚 桃園漲3.26%最多

內政部今（31）日發布去年第4季全國及六都住宅價格指數，全國住宅價格指數為117.50，與上季比較上升2.32%，已連續...

東元少東黃育仁為何在北檢頻比「3」手勢？謎底今揭曉

東元去年上演父子經營權之爭時，曾由兒子黃育仁擔任董事長的聯昌電子公司，控告黃涉嫌非常規交易，黃雖反駁指控不實，但今年元月...

內政部：去年第4季 全國房貸負擔率上升0.93%

內政部今發布去年第4季全國及六都房價負擔能力指標，本季全國房貸負擔率為37.83%，較上季上升0.93%，較2020年同...

未料升息 台灣房屋3月買氣仍旺、月增近三成

台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2022年3月價量變化，七都交易量較2月增26.1%，價小漲1.5%，其中以桃園表現最...

去年第4季 住宅價格指數上漲2.32%

內政部今發布去年第4季全國及六都住宅價格指數，本季全國住宅價格指數為117.5，與上季比較上升2.32%，較2020年同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。