iCHEF觀察：疫情促使餐飲業加速邁向「電商化」

餐飲科技新創 iCHEF 今（31）日分享「2021 餐飲景氣白皮書」，報告顯示，餐飲業者的線上交易占比提升了四倍，從疫情前（ 2019 年第4季）的2.5%成長至疫情穩定後的10%（ 2021第4季），疫情促使餐飲業加速邁向「電商化」的趨勢。

根據iCHEF觀察，「會員資料」的多寡與應用能力，將成為後疫情餐飲電商化時代的關鍵競爭力。根據內部數據，「內用點餐」僅有5%的會員交易占比，線上外帶則有超過五成（53%），線上點餐功能有較好掌握會員資料的能力。

iCHEF今天也提出「雲端餐廳」產品藍圖，協助中小餐廳透過升級的集點科技整合全通路會員、自動獲得來自美食網站的免費流量之外，並透過彈性線上點餐科技節省四成外場人力。

iCHEF 共同創辦人程開佑表示，後疫情時代大型品牌間開啟「數位軍火」競爭，餐飲業電商化時代來臨，多元通路策略成未來趨勢。 程開佑表示，能隨時隨地下單訂餐的餐飲電商模式，將吸引消費者持續上門，店家應善用新科技來建立自身專屬的會員機制，擴大消費商機。餐飲業者須進一步思考如何將門市流量延展成數位商機，在提供消費者更多便利的同時，也能持續創造利潤的成長，並確保自己擁有餐廳生意的主控權。

iCHEF 的2021 年《台灣餐飲景氣白皮書》指出，受到國際疫情延燒及通貨膨脹的衝擊影響，餐飲產業產值與消費者信心在去年雙雙下滑，餐飲業產值更回到五年前。但平均消費單價及外帶外送占比逆勢成長，三級警戒結束後，消費者養成的線上交易習慣並沒有下降，對電商的依賴程度只會愈高不會愈低，「便利」已成後疫情時代最重要的餐飲商機關鍵。

iCHEF觀察，「內用」是餐飲消費的大宗，但「電商消費」是具高成長潛力的待開發版圖，故「是否提供線上訂餐」成為消費者選擇餐廳的關鍵因素之一。iCHEF 今日分享「雲端餐廳」產品藍圖，將以全通路會員及全通路經營為目標，持續以科技加速餐廳轉型，助攻業者做全通路會員整合，內用、外帶、外送資料都同步；以全自動整合流量前端，透過人氣網站吸引流量；新增線上外帶與桌邊掃碼點餐，助餐廳降低人力成本。