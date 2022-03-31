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燦坤看好電動車商機 卡位充電椿市場

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

電動車市場持續成長，路上能見度也越來越高，燦坤（2430）看好未來電動車將大幅成長，今年也將進軍電動車充電椿市場，該公司和華城電機合作，將在全台燦坤建置充電椿，燦坤看好電動車商機，同時，車主等待充電時，也會同時進該公司賣場消費，燦坤將同時創造另一種「等待經濟」。

振興券使用進入倒數階段，將到4月底截止，燦坤搶攻最後一波振興券買氣，今（31）日祭出相當多優惠，希望吸引「晚鳥優惠」開跑，多項資通訊及生活家電價格「剁手」下殺。

此外，燦坤今日也同時宣布，該公司和國內電機大廠華城電機（1519）將進行強強聯手，共同搶攻國內電動車充電商機，今日華城電機執行長許逸晟也出席記者會表示，燦坤是國內最大3C賣場，該公司布局並建置國內充電椿也有一段時間，未來強強聯手下，將為燦坤吸引更客源及消費者目光。

燦坤表示，今年將開始在全台的燦坤興建電動車充電椿，第一階段將以較大型的賣場，已有自已停車場的燦坤賣場為主，初步估計大約有近20個營業據點，平均每個營業據點約會設置2至3個充電椿車位。

燦坤 電動車 華城

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