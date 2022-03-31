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營建業高薪招人為何還缺工 網揭殘酷事實：太天真了

聯合新聞網 / 綜合報導
國內營建工人不好找，平均年齡逾55歲，年輕人不願意投入，出現人力斷層。 圖／聯合報系資料照
國內營建工人不好找，平均年齡逾55歲，年輕人不願意投入，出現人力斷層。 圖／聯合報系資料照

受疫情影響，近2年台灣營建業迎來嚴峻的缺工潮，勞動部表示，缺工數有2萬5,758人，比去年同期增加1萬1,000多人，連營建業老闆都跳出來抱怨，「1天花1萬元也請不到工人」。就有PTT網友好奇發文問，為何年輕人寧跑外送賺月薪3萬，也不去應徵高薪營建業，貼文一出，引發網友討論。

自疫情爆發2年多來，台灣營建業面臨缺工、缺料問題，再加上高齡化少子化、科技業搶工等多種因素，很多業者只好硬著頭皮墊高工資搶工，但也有人出面抱怨，「1天花1萬元也請不到工人」。

近日也有網友在PTT發文表示，每次探討缺工問題時，都有營建業抱怨開高薪招不到人，但現在年輕人投入意願很低，寧願跑外送、去速食店打工，僅領3萬元基本薪資，並詢問網友「真的是年輕人寧願錢少也不要做累的工作嗎？真實的工地行情到底多少？」

貼文一出引發熱議，許多人認為工安意外是年輕人不願投身營建業的主因，「公安不改善誰去啊！連讀土木的也很多人不去」、「工安還是幾十年前那套」、「工地風險高很多吧」。但也有人反駁營建業高薪的說法，「只有技術工才有他說的薪水，而且也不是缺錢缺到只有這地方能去，只算日薪，粗工好像薪水沒調整」、「紮筋2700、模板3200，有工地要求當天現領」、「泥作師傅也是2500~2700」、「一般而言3000+問題不大，但在工地裡，錢真的不是重點，問題是真的很操」。

針對工安意外，根據勞動部統計，扣掉交通事故，營造業2019年職災死亡人數168人、2020年為142人，都位居各行業職災死亡之首。

高雄市不動產開發公會理事長黃烱輝指出，大環境缺工是工安管理的不利因素，管理衝突也增多，工人會覺得「管那麼多，不如換一家做」，服從性跟著降低，埋下工安隱憂。而勞動部職安署科長張毅斌則表示，職安法最高罰則已由15萬修正至30萬元，只要落實檢查就有嚇阻力，但缺工守法觀念不足等，都是執法及工安管理困境。

工安 勞動部 PTT

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