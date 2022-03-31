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俄烏戰爭與高通膨 TrendForce：NB面臨下修壓力

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

由於俄烏戰爭直接影響東歐乃至於整個歐洲市場，導致原物料的供給不穩，價格持續上漲，加劇通膨惡化程度，全球經濟也因此遭受重擊，此外近期中國在疫情擴大趨勢下，受清零的強勢政策影響，封城、停工恐導致工廠生產效能降載以及物流延宕受阻等複雜問題。TrendForce表示，通膨與高漲的零組件庫存使筆記型電腦需求面臨下修壓力。

TrendForce將原先預估今年NB有2.38億台出貨量預測，下修至2.25億台，年減8.5%。主要有三大因素影響，其一，2021年Chromebook受惠疫情帶動遠距教育需求，占筆電總出貨量的15%，但2022年隨著宅經濟效應不再，Chromebook出貨動能疲軟，預估全年Chromebook將衰退5成以上，約影響筆電總出貨量影響約7~10%。

其二，俄烏衝突使多數筆電品牌停止對俄出貨，2021年俄羅斯占全球筆電出貨量約2%，亦將抑制筆電出貨需求；其三，各筆電品牌下修對2022年度出貨量展望，相較年初平均約下修10~15%，顯示通膨使品牌對未來需求展望較不明確，而整個供應鏈的庫存量包括在途、ODM、OEM廠部份零組件庫存持續攀升，加上部份零組件價格持續面對下行的壓力，盤根錯節的問題交雜，亦將使品牌開始審慎控制拉貨力道，恐進一步衝擊上游供應鏈。

筆電 通膨 Chromebook

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