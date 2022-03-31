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全球傳動配合防疫停工 估4月營收減少30%至40%

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導

傳動元件大廠全球傳動（4540）今（31）日公告，針對公司員工確診新冠病毒，為配合政府防疫措施，全體員工分別居家隔離及自主健康管理十日（3月25日至4月3日），預估對4月份營收將減少30%至40%。

至於在產能與產量的影響方面，預估3月份產能及產量將減少20%至25%，4月份減少10%至15%。

全球傳動說明，由於3月份在集團內尚有充足的成品庫存可供銷售，因此上述產能減少的情形，主要影響公司4月份營收，對3月份營收並無重大影響。

全球傳動表示，公司將於自主健康管理期滿後，依新北市衛生局建議的相關防疫措施進行復工，除復工前再次全廠清消外，規劃於4月6日進行全廠企業快篩，快篩陰性者方可進廠作業，後續將定期執行快篩作業，以確保工作場域的安全。

營收 健康管理

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