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長榮航總座：航空貨運市場依舊非常好 客運市場迎解封

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
長榮航空今天法說，看好海、空運貨運市場前景。記者黃淑惠／攝影
長榮航空今天法說，看好海、空運貨運市場前景。記者黃淑惠／攝影

長榮航空（2618）總經理孫嘉明表示，航空貨運市場今年依舊非常好，只要市場出現異常的變化，對於航空貨運都是一大商機，近期的貨量相當滿；客運的部分，全球解封已經是趨勢，呼籲政府能儘快開放桃園機場中轉服務，低票價將回不去。

長榮航空去年累計前三季每股虧損0.11元，全年每股獲利1.31元，單第4季每股獲利1.42元，第4季是呈現獲利大爆發，推升全年轉虧為盈，長榮航空2021年營收953.32億元，年增20%；本期淨利66.08億元，每股盈餘新台幣1.31元。

客運市場，全球已經走向邊境開放，孫嘉明呼籲政府能儘快開放桃園機場中轉服務，疫後各種成本都提高，高票價將成為常態，低票價滿天飛的情形將不復見。

孫嘉明表示，航空貨運市場還是相當好，今年第1季貨運表現僅次去年第4季，優於去年前三季各季的表現；孫嘉明表示，長榮航空會善用目前8架全貨機，現在每架貨機每天飛航的時數約17天，貨量多到每架貨機都使用到最大的周轉率。

至於近期上海封城，孫嘉明指出，上海封城對於貨運基本上沒太大影響，目前上海地區物流影響比較大，可能會視貨量調整機型及貨運航班；但貨量會排改到其他機場出貨，將增加華南、重慶貨機班次載貨，目前看起來，長程的貨載量不變。

至於貨運方面，上海封城對於貨運基本上沒有太大影響，比較有影響是物流問題，可能會視一些情形取消部分航班，不過將增加華南、重慶等地貨機班次載貨，目前看起來，對於長程的貨載量並沒有變。

上海部分封城影響，大陸客運方面仍有旅客不介意隔離政策，中國大陸的各航班在清明假期期間，需求還是很強勁，會視情況調整航班。

針對客運營運策略，機隊彈性調整，加密區域運能，優化樞紐效益，機動調整客機載貨機架數，掌握市場契機；逐步加密各區航網，便捷轉機旅客銜接；深化盟航聯營合作，強化航網並優化樞紐跨航轉運效益。

長榮航空 上海 桃園機場

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