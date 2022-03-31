擎邦營運吃補 取得南亞科9.68億元工程大單

擎邦（6122）近來營運吃補，繼2月合併營收交出年大增153%的佳績後，今（31）日再公告取得南亞科（2408）相關空氣分離設備設計、設備提供（含附屬設備）的試車運轉等EPC統包工程9.68億元大單。

擎邦今天公告，獲得南亞科技的空氣分離設備設計、設備提供（含附屬設備）之試車運轉等EPC統包工程訂單，合約總金額為9.68億元（未稅）。

擎邦表示，此訂單總工期為852日，且對擎邦團隊技術肯定、及營收與毛利注挹甚大。將有助於營收及獲利相對成長。並於近期與業主簽立工程承攬合約。

擎邦今年2月不受春節連假影響，單月合併營收1.78億元，月增6.3%，年大增153.1%。擎邦指出，營收採完工百分比法認列，2月因認列中油大林案6,015萬、及台中國際會展中心案2,576萬元，致單月營收較去年增加較多。累計今年前二個月合併營收3.45億元，年增89.7%。

擎邦2021年合併營收17.96億元，年減2.2%；毛利率7.27%，年增2.32個百分點。稅後純益0.56億元，年大增247.5%；EPS為0.79元。董事會配發0.4元現金股利，配息率為50.6%，將於6月24日股東會討論配息案。

擎邦今天股價小漲0.2元，成交量2,330張，收15.75元。