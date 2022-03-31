配合2050淨零碳排 榮成紙業增綠色包裝、低碳造紙產線

投資台灣事務所今(31)日召開「歡迎台商回台投資行動方案」聯審會議，通過台灣第二大工業用紙製造廠商「榮成紙業」斥資35億元擴大投資台灣。

榮成紙業（1909）於2019年3月通過第一案台商回台投資方案，為深化服務量能與穩固市場領導地位，今再度申請第二案，共斥資35億元在桃園南崁廠、台中神岡廠與彰化二林廠設置綠色包裝產線、低碳造紙產線，預計投資完成後，可再為國內增加74個就業機會。

榮成紙業以回收廢紙做為生產原料，並配合2050淨零碳排政策，導入SRF生質能燃料與汽電共生鍋爐，燃料來源為廠內、外廢紙混合物及廢棄物，同時回收使用鍋爐產出的蒸汽，以達到節水功效，用最先進設備，將製程升級並兼具環境保護與減碳使命。

目前「投資台灣三大方案」已吸引1,184家企業超過1兆6,763億元投資，創造13萬3,362個本國就業機會，包括258家台商返台投資約1兆449億元，帶來8萬998個就業機會，後續尚有四家企業排隊待審。