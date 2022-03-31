快訊

幸運兒是你嗎？1-2月發票中獎清冊公布 僅花7元中千萬

柯文哲上台唱歌未戴口罩 北市衛生局確定開罰

配合2050淨零碳排 榮成紙業增綠色包裝、低碳造紙產線

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導

投資台灣事務所今(31)日召開「歡迎台商回台投資行動方案」聯審會議，通過台灣第二大工業用紙製造廠商「榮成紙業」斥資35億元擴大投資台灣。

榮成紙業（1909）於2019年3月通過第一案台商回台投資方案，為深化服務量能與穩固市場領導地位，今再度申請第二案，共斥資35億元在桃園南崁廠、台中神岡廠與彰化二林廠設置綠色包裝產線、低碳造紙產線，預計投資完成後，可再為國內增加74個就業機會。

榮成紙業以回收廢紙做為生產原料，並配合2050淨零碳排政策，導入SRF生質能燃料與汽電共生鍋爐，燃料來源為廠內、外廢紙混合物及廢棄物，同時回收使用鍋爐產出的蒸汽，以達到節水功效，用最先進設備，將製程升級並兼具環境保護與減碳使命。

目前「投資台灣三大方案」已吸引1,184家企業超過1兆6,763億元投資，創造13萬3,362個本國就業機會，包括258家台商返台投資約1兆449億元，帶來8萬998個就業機會，後續尚有四家企業排隊待審。

榮成紙業

延伸閱讀

2025年綠電20%跳票 學者：經部應訂定長期規畫突破瓶頸

羅布森伴城路跑企業賽中賽！ 陸府建設辦「運動嘉年華」

2022創新論壇／沈榮津催動ESG 供應鏈以大帶小

如何避免大型電力事故？ 工研院提三點建議

相關新聞

去年Q4六都住宅價格指數全面上揚 桃園漲3.26%最多

內政部今（31）日發布去年第4季全國及六都住宅價格指數，全國住宅價格指數為117.50，與上季比較上升2.32%，已連續...

未料升息 台灣房屋3月買氣仍旺、月增近三成

台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2022年3月價量變化，七都交易量較2月增26.1%，價小漲1.5%，其中以桃園表現最...

內政部：去年第4季 全國房貸負擔率上升0.93%

內政部今發布去年第4季全國及六都房價負擔能力指標，本季全國房貸負擔率為37.83%，較上季上升0.93%，較2020年同...

去年第4季 住宅價格指數上漲2.32%

內政部今發布去年第4季全國及六都住宅價格指數，本季全國住宅價格指數為117.5，與上季比較上升2.32%，較2020年同...

談併購議題 全家董座：數位渠道做好何必併購？

全家（5903）今（31）日舉辦4000店里程碑達標記者會，全家董事長葉榮廷出席，會後被問到，統一（1216）和全聯皆有...

預售屋使用執照遲延 勿配合改約以免交屋無期

行政院消保處今天表示，近來接獲40件陳情，有預售屋建案未能如期取得使用執照，以疫情、缺工、缺料為由要求消費者無條件配合修...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。