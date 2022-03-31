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友通桃園新廠 獲頒IPC最高等級新版認證

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

工業電腦友通資訊（2397）桃園新工廠，經IPC認證專家的嚴格審核後，今年正式通過新版IPC QML 001/610三級認證，符合電子行業國際標準IPC J-STD-001《焊接的電氣與電子元件要求》與IPC-A-610《電子元件的可接受性》的驗收要求，且獲頒證書。

友通營運長詹信仲表示，友通為佳世達集團旗下的一個重要成員，專注於工廠自動化、車載及智慧醫療之工業運算技術、PCBA和系統產品供應。此次桃園工廠取得新版IPC QML 001/610認證，對友通而言深具意義，這不僅展現我們對於產品品質標準的堅持，同時也是對客戶的承諾。

友通曾是國內第一間於2016年榮獲IPC QML 001/610三級認證的企業，並於2021年認證期滿及遷廠桃園後執行續證流程，且再度受到IPC認證專家的肯定，正式獲頒新版IPC QML 001/610三級認證證書，由此也證明了友通的生產技術與嵌入式產品品質，其所具備的高可靠性和一致性。

友通為佳世達（2352）集團旗下的主要設備供應商，並聚焦在工廠自動化、車載及智慧醫療。秉持著長年耕耘嵌入式領域，生產高品質產品一直是友通重視的核心理念，友通堅持產品必須符合監管標準和國際認證，目前也已被列入IPC QML可信任資源庫，因此在未來，友通將繼續提供客戶值得信賴的長生命週期產品與技術。

IPC審核員指出，新版認證在取得上較過去困難，廠商提供的文件與驗證資料須更加完整，對於品質的追求須更專業與積極，才能符合QML的審核要求。

IPC QML 製造商認證項目是用於驗證確認EMS和OEM供應商是否能夠按照IPC標準進行製造、組裝和供應，提升企業價值和品質以降低風險。截至2022年3月，目前被列入IPC QML可信任資源庫（www.ipcvalidation.org）的國內廠商僅有三間，其中一間即為友通。

友通 佳世達

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