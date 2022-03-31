高雄翰品酒店將海生館藏移師到飯店展出 獲熱烈迴響
高雄翰品酒店舉辦發現深海珍奇展覽，將國內海生館內的館藏移師到飯店展出，從靜態展覽到DIY手作活動，系列活動自4月起展開至年底，飯店透過不同方式讓旅客更了解海洋生物知識以及保護海洋環境的重要性活動不僅趣味性十足，更可提醒旅客重視生態保育的重要，達到寓教於樂的效果。
高雄翰品酒店林俊宇總經理表示，海洋汙染問題日趨嚴重，國立海洋生物博物館長期致力於提供海洋保育觀念，讓遊客了解海洋生物知識以及保護海洋環境的重要性。此次合作，飯店希望透過各種方式，讓旅客更了解保護海洋環境的重要性。
高雄翰品行銷公關副協理許以玟指出，與海生館合作的「發現深海珍奇~在翰品遇見海生館」內容分為「珊瑚農場」、「奧秘海洋」、「臺灣科學節筆下海洋繪圖比賽成果」三大主題。現場除了介紹珊瑚的重要知識、透明魚標本外，也加入了學齡前至高中學生於臺灣科學節之筆下海洋繪圖比賽成果展，以「如果明天，世界不再有…」為題，試著想像世界上如果少了某一種海洋生物，會對生態環境造成哪些影響，獲得相當大的迴響。
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