國城建設啟動楠梓第一市場社區營造 善盡企業社會責任

高雄口碑建商國城建設31日啟動楠梓第一市場社區營造，產官學攜手打造新願景，實現公共利益，為建築開發案建構新的發展模式。

國城建設副總經理洪嘉聰指出，公司創立40餘年，始終秉持著「以人為本，專業負責，精益求精」宗旨，以「塑造完美居住空間」為職志，珍惜土地，看重建築對都市景觀的責任，除了嚴謹的施工品質外，更要求建築設計規劃不斷前進與國際接軌，以此回饋土地，帶動企業永續經營與成長。

洪嘉聰說，傳統市場是重要的文化財，透過時間，累積居民的記憶、情感，有著人與人溫暖的互動，非常珍貴，時間為建築帶來故事，但同時也伴隨著衰老。楠梓第一公有市場從日治時代發展至今，是一座有歷史脈絡的市場，軟硬體都有歲月留下的痕跡，國城建設期待透過改造，為市場帶來新氣象，提升都市景觀，帶動商業機會，讓走出市場的人潮再回來，也為附近居民，帶來更友善的環境。

國城建設與市政府合作，共同進行楠梓第一公有市場社區營造，31日雙方舉行簽約儀式，正式啟動社區營造。