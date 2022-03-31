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饗饗、旭集漲價　高價自助餐品牌僅剩美福苦撐凍漲

聯合報 / 記者林海／台北即時報導

撐不住原物料價格高漲帶來的成本壓力，饗賓集團旗下高價自助餐饗饗、旭集也宣布5月1日起漲價，盤點台灣目前的中高價位自助餐，僅剩下要價最高的美福還在苦撐，堅守「凍漲」。

目前國內中高價位自助餐，除了饗饗、旭集之外，知名的包含漢來美食旗下漢來海港，五星級飯店則有晶華酒店的栢麗廳，以及寒舍旗下台北喜來登十二廚、寒舍艾美探索廚房，還有君悅的凱菲屋與美福飯店的彩匯自助餐等，價位視餐期不同有所變動，但每人要價幾乎都在800元以上，最高的則是美福飯店的晚餐，價格高達2000元。

以自助餐打出名號的漢來海港，去年底已經分別調整各店價格，其中敦化店及天母店假日下午茶時段漲幅最大，從700元漲到790元，漲幅12%，而漢來店、巨蛋店、台南店、台中店、桃園店平日下午茶餐由600元漲到660元，漲幅10%，而其他多數時段漲幅落在3%至8%，漲價過後，最高價是假日晚餐的1180元。

而五星級飯店自有的自助餐品牌，同樣也都在去年底喊出漲價，寒舍艾美探索廚房將調整100元至300元，平日午晚餐從1590元漲至1690元，漲幅約6%，下午茶漲幅較大，平日下午茶從990元到1290元，漲幅3成，調整過後的最高價來到了假日晚餐的1690元。

喜來登十二廚房雖然漲價的時段最少，但漲幅卻最驚人，平日午餐、晚餐成人價維持1490元，假日午晚餐也是1690元，但平日下午茶則是一口氣多了500元，從790元調到1290元，調幅高達63%。但喜來登表示，漲價同時，也將原下午茶改為下午餐，加碼餐檯供應戰斧牛排吃到飽與龍蝦料理每人半隻，同時餐檯也比照午晚餐華麗升級菜色，因此消費者接受度仍高。

而君悅旗下的凱菲屋去年也已經宣布，全餐期都比之前調整100元，最高調幅有10%，平日午晚餐1680元、下午茶980元，週五晚餐、週六、週日下午茶1180元、午晚餐1780元，價格僅次於美福、饗饗、旭集。

饗賓集團除了饗饗與旭集之外，自助餐品牌還有相對較親民的饗食天堂，但此波漲價後，除了平日下午茶維持698元之外，其他用餐時段調漲70元，平日午餐變為868元、假日晚餐則首次突破千元達到1068元。

下午茶 漲價 漢來美食

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