未料升息 台灣房屋3月買氣仍旺、月增近三成

台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2022年3月價量變化，七都交易量較2月增26.1%，價小漲1.5%，其中以桃園表現最威，大增45.5%，台南也有36.7%的增幅，另，與去年同期相較，七都整體交易量年增13.4%，價年增7.7%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，政府從去年下半年起，多項打房手段都針對預售屋而來，不少多戶投資族近月積極釋出透過房仲尋找買家，且3月交易的買氣多為近半年持續看屋的客戶，在升息前就有購屋，因此尚未反映國際金融變化和升息的影響，上月又有春節連假因素，因此3月買氣較上月大漲。

不過市場預估未來還會繼續升息，將會加重房貸負擔，金融市場也因俄烏戰爭產生震盪，對於資金緊迫的小資族而言，或多或少會在購屋總價或時程上趨向保守，可能會影響到第二季的房市價量表現。

3月高雄表現疲弱，不管月增或年增幅度，都是七都之末，張旭嵐分析，高雄因有台積電設廠利多，屋主近期心態頗高，出現「坐地起價、一月三市」的狀況，抑或乾脆惜售不賣，市場貨源減少，買賣雙方價差拉大，導致交易遲滯。

桃園月增居冠，台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧指出，桃園市交易量前2名仍以桃園區、中壢區奪下，八德區與楊梅區則是晉升第三名寶座，市場產品以3房以下的電梯大樓居多。

另，各熱區裡有不少中小坪數產品有不少創新高表現，如藝文特區的核心地段或是稀有的站前商圈、多元議題的青埔、中路、小檜溪以及經國特區等區域，近年因有軌道交通與多項建設議題，加上人口移入與就業機會等因素，讓桃園成為最大矚目的重點城市。

新竹交易自住買盤出現明顯M化，新竹向來房價都相當穩定，就業率高、失業率低，相較其他地區購買力是相當強勁，價格只要符合市場行情或是不要高於太多，竹科人購屋考量是房子本身的區位、環境條件以及需求性才是最重要因素。

江怡慧表示，3月買氣明顯回籠，如同春暖花開的景象，大桃園房市發展主要受惠於種種利多因素之下，對於目前面對通膨急升、物價高漲、俄烏開戰、央行升息、本土疫情確診數爆增等，並未反應在當月，但仍需留意下月表現。