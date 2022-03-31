快訊

侯友宜籲打第4劑新冠疫苗 陳時中鬆口曝規畫

新北+27確診足跡曝光！曾搭高鐵赴兩縣市 金山老街、壽司郎入列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

去年第4季 住宅價格指數上漲2.32%

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／內政部提供
圖／內政部提供

內政部今發布去年第4季全國及六都住宅價格指數，本季全國住宅價格指數為117.5，與上季比較上升2.32%，較2020年同季上升8.62%。內政部表示，本季主要因國內經濟持續成長，金融面仍維持貨幣寬鬆及低利率，加上市場預期通膨心理及預售屋市場價格推升影響，使得本季住宅價格指數持續上升。

內政部表示，本季六都住宅價格指數，以桃園市、高雄市、台南市、台中市較上季上升幅度較大，分別為3.26%、3.06%、2.89%、2.70%；新北市及台北市則上升1.62%及0.9%。

內政部說明，本季主要交易區域仍位於新開發或具重大投資建設的地區，其中桃園市主要集中於中正藝文特區、八德區及桃園高鐵特區；高雄市為鼓山區的高雄美術館特區、凹子底（農16）區段徵收區、楠梓區、新興區及前金區。

台南市為永康區、東區、中西區及安平區五期重畫區；台中市則集中於西屯區逢甲商圈周遭、北屯區及北區交界處的捷運綠線四維國小站至文心中清站沿線周遭、東區以及南區。

內政部指出，依行政院主計總處初步統計，去年第4季經濟成長率為4.86%，仍維持成長情況；整體貨幣金融維持寬鬆環境，五大銀行購屋貸款利率雖由歷史低點微升，但仍維持在1.355％相對較低水準，投入房市資金持續增加。此外，在預期通膨及預售屋市場價格上漲因素影響下，推升本季住宅價格指數持續上升。

延伸閱讀

蘇揆宣布300億元擴大租金補貼 50萬戶將受惠

NBA／宛如季後賽前哨戰 熱火壓制綠衫軍捍衛東區龍頭

俄烏戰爭重擊歐洲景氣 通膨火上加油

租屋族福音 行政院將砸300億元擴大租屋補助

相關新聞

未料升息 台灣房屋3月買氣仍旺、月增近三成

台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2022年3月價量變化，七都交易量較2月增26.1%，價小漲1.5%，其中以桃園表現最...

談併購議題 全家董座：數位渠道做好何必併購？

全家（5903）今（31）日舉辦4000店里程碑達標記者會，全家董事長葉榮廷出席，會後被問到，統一（1216）和全聯皆有...

饗饗、旭集漲價　高價自助餐品牌僅剩美福苦撐凍漲

撐不住原物料價格高漲帶來的成本壓力，饗賓集團旗下高價自助餐饗饗、旭集也宣布5月1日起漲價，盤點台灣目前的中高價位自助餐，...

內政部：去年第4季 全國房貸負擔率上升0.93%

內政部今發布去年第4季全國及六都房價負擔能力指標，本季全國房貸負擔率為37.83%，較上季上升0.93%，較2020年同...

去年第4季 住宅價格指數上漲2.32%

內政部今發布去年第4季全國及六都住宅價格指數，本季全國住宅價格指數為117.5，與上季比較上升2.32%，較2020年同...

預售屋使用執照遲延 勿配合改約以免交屋無期

行政院消保處今天表示，近來接獲40件陳情，有預售屋建案未能如期取得使用執照，以疫情、缺工、缺料為由要求消費者無條件配合修...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。