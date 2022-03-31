談併購議題 全家董座：數位渠道做好何必併購？

全家（5903）今（31）日舉辦4000店里程碑達標記者會，全家董事長葉榮廷出席，會後被問到，統一（1216）和全聯皆有併購議題，全家對併購的看法，他霸氣表示：「只要數位渠道做好，何必併購？」

近期家樂福出售疫情議題夯，富邦媒（8454）和統一都可能是潛在買家，去年全聯也才剛併購大潤發，但反觀全家相對安靜，葉榮廷談到併購的想法，他說，只要全家將數位渠道佈局好，其實不用靠併購衝市占。

此外，消費者這兩年因疫情關係須戴口罩，超商重要營收包括煙和飲料皆受到影響，葉榮廷說，疫情導致路邊禁止飲食，禁止抽菸，這跟政策有關，是非自願消費，需求被壓抑，但是早晚要開放，不過也延伸出低接觸需求，電商購物成為常態、還有冷凍即食的消費需求，故兩三年前就對應居家生活，讓「剪刀替代菜刀」，逐步發展冷凍調理食品。

他也提到，以前全家APP是以服務為主，現在是服務和購物雙主軸，因此去年底進行史上最大改版，看好實體網購和行動購物趨勢崛起，加入購物商城新功能，推出「全+1商城」，讓數位購物渠道，補足實體空間的不足，但是物流能否跟上商品跟供應鏈的新布局，都需要時間。