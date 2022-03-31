78次拒絕與羞辱換千億市值成功企業！他的經歷：先自信、才能服人

摘要 1.在COVID-19的封鎖限制下，投資者很難進行傳統面對面的盡職調查，對資金投入的態度也更為保守，使得許多在募資階段的小企業難以存續。 2.當目標突然變得太遠、一切變得看似不可能，我們需要思考的是：我們有多少自信？在我們說服別人之前，我們真的相信它嗎？

過去2年，對任何正在經歷募資、國際擴張或任何重要決定的新創公司，都是一個不斷挑戰的時期，每隔幾個月，大環境就會發生改變。

最近，我們公司與矽谷的一位顧問進行了多次Zoom電話會議。他就提到，在COVID、Delta、Omicron和各種不同變種病毒的封鎖規定下，要募集資金真的是一場噩夢。

因為不同國家有不同封鎖規定，投資者很難進行傳統面對面的盡職調查，使得整個募資過程更加耗時且具挑戰性。原本需要6個月的一般募資，可能就會花上1年時間。最近的烏克蘭戰爭讓股市更加緊張，投資者更加保守和謹慎，抑或觀望，抑或直接從新公司和新技術撤資，轉向較保守、較安全，市場波動影響較小的項目。

在這樣的氛圍下，許多小公司不是倒閉，就是創辦人歷經多次拒絕，乾脆選擇放棄。但，我們怎麼知道什麼時候該放棄？或者，當一切看似不可能時，你如何說服自己繼續前進？

目標突然變得太遠，我們何時該放棄？

那位顧問說了一個故事：

「多年前，我們有一位新創公司創辦人好友，他試圖透過新想法和新技術募集資金。當時，這項技術非常創新，大多數人都很難準確理解它、想像它未來的商業模式。

這間公司現在非常成功，市值超過50億美元。它的那項技術非常流行，幾乎無處不在，但接近15年前，沒有人真正了解它或真正掌握它的潛力。

這個故事有趣的地方是，那位創辦人在做種子募資時，他計畫在矽谷募資3個月，直到完全沒錢為止。一週又一週，他嘗試向不同的創投推銷，當中不乏在新技術或創新領域最最知名、最受尊敬的投資者。但由於他的想法太超前且難以描述，他一次又一次地被拒絕。

3個月後，他為這次募資之旅所存的錢都快用完了。他只剩1週的時間，他必須做出決定。他已經經過了11週的拒絕和羞辱，也許是時候該乾脆放棄了。他可以享受在舊金山的最後幾天，然後把公司關了。但同時，他還有幾天的時間，他可以考慮繼續。」

78次拒絕與羞辱，換來市值50億美元公司

「他有多少信心？最後，他決定繼續走下去，他決定走到最後一天、把錢花光。他總共向79位不同的創投或天使投資人介紹公司。前78人都拒絕了他，最後一個人終於答應了，給了他錢，讓他得以生存，並帶領公司走到了今天。

後來，他問那個投資人，為什麼他明白他在說什麼？此前78名同樣非常聰明、對新技術非常有經驗的投資人都不能理解時，為什麼他可以理解？

那位投資人只是笑著對他說：『說實話，我無法完全理解你在推銷什麼。你可能比所有人都早了2、3年。但對我來說很明顯，從我們的問題和你回答的方式來看，你回答地毫不猶豫，你對這個想法充滿熱情，並且做足功課。你真的相信它，以至於你把所有的積蓄都花光了一路戰鬥到最後一次會議。

重點不是我是否相信產品和想法，而是我相信你。我對你的信念、熱情和夢想很有把握，儘管我不能完全理解它，但我有足夠的信心，憑藉你的能量和熱情，最終你能夠讓它成真、生存下來，讓公司成功。』」

創辦一家公司、試鏡某個角色、嘗試申請我們的夢想產業或夢想公司，不斷試圖說服關鍵合作夥伴、供應商或未來投資者相信我們想法有潛力的過程中，我們都會不斷遭遇一波波挑戰和拒絕。

以這個例子來說，他在3個月內被拒絕了78次。也許在最後，我們必須問自己的基本問題是：不管別人怎麼看我們，他們認為我們有多瘋狂，我們的想法有多不可能或無法理解，我們能說服自己嗎？在我們試圖說服別人之前，我們真的相信它嗎？

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