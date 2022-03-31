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經濟穩！房市旺季仍旺 永慶3月全台交易量年增9%

經濟日報 / 記者朱曼寧／即時報導

台股持續高檔盤整、出口暢旺，國內經濟基本面佳，且通膨壓力逐步顯現，推升自住、置產需求，加上農曆春節前的買氣遞延出籠，永慶房產集團自結3月全台交易量，較去年同期成長9%。

根據永慶房產集團統計，與去年同期相比，台北與台南持平，新北與桃園分別成長1%與20%，新竹縣市量增9%，台中成長16%，高雄則量增13%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，通常在農曆年後民眾會回歸正常看屋步調，交易量會有較明顯的成長，而今年也不例外，雖然去年12月央行實施第四波選擇性信用管制，而內政部也通過五大措施抑制房市炒作，讓部分民眾購屋態度轉趨觀望，不過，打炒房政策主要鎖定短期投機炒作，自住、長期置產投資需求其實不受衝擊，因此，有購屋意願的民眾仍積極進場，讓今年3月交易量仍較去年同期成長近一成。

陳金萍表示，去年3月正值房地合一稅2.0修法紛擾，不過在民眾了解政策意涵後，對於自住、置產衝擊小，加上資金潮、低利環境挹注下，民眾購屋信心提升，交易量增，因基期已高，今年3月交易量僅小增，全台房市表現優於去年同期，不過，成長幅度收斂，年增率已不若去年有三成的增長，顯示今年房市穩定中仍有挑戰。

陳金萍指出，觀察3月看屋量仍屬高檔，民眾看屋、尋屋積極，購屋意願強勁，加上通膨增溫，在錢變薄的狀況下，民眾開始選擇購屋置產來保值，不論首購、換屋或置產需求都有明顯增加的跡象。

另外，近期發現高資產族群逐漸歸隊，尤其青睞地段、產品稀有性等優勢的房產，積極投入房地產市場，帶動中高總價產品交易回溫。

房市 通膨 房地合一

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