衛福部：若要施打第四劑疫苗 供應無虞

對於新北市長侯友宜呼籲規劃施打第四劑疫苗，衛福部次長薛瑞元今（31）日表示，這還需搜集國內外醫學證據後，由專家會議討論認為合適後施打；他也強調，未來若有施打第四劑疫苗的必要，疫苗供應無虞。

侯友宜今日呼籲應規劃準備施打第四劑新冠肺炎疫苗。薛瑞元今日於行政院院會後記者會回答記者提問表示，有關第四劑疫苗，須搜集國內外醫學證據交到專家會議討論後，若適合才會開始施打。

薛瑞元表示，關於第三劑疫苗的規劃，目前疫苗存量、合約數量都足夠，指揮中心也根據疫苗施打的速度，調節進貨量，這包括已有的Moderna還有BNT，洽購中的NOVAVAX，COVAX也答應會提供，並在安排時程中。

薛瑞元表示，至於國內疫苗，還有高端疫苗可隨時啟動生產、使用；他說，未來若有施打第四劑疫苗的必要，供應不會有問題。

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