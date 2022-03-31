炒作價格將修正！顏炳立：今年房市厚德載物 德不配位

戴德梁行今（31）日發布第1季商用不動產暨土地交易報告，戴德梁行董事總經理顏炳立表指出，今年第1季房地產市場呈現「市價賣不掉、低價買不到、買方不任性、賣方不認命」的情況，展望今年，整體房市會是「厚德載物，德不配位」，意思是若房地產過於炒作，價格大於價值的產品，會等待修正，市場需要釐清蛋黃與蛋白的觀念。

近兩年房市火熱，又以基期低的蛋白區直直漲，甚至價錢直逼蛋黃區，顏炳立直言，蛋白區賣蛋黃區的價錢，就像吳郭魚變成台灣鯛，明明是吳郭魚，卻賣鯛魚的價格，就是不合理，政府打炒房，也是針對投機客，所以會逐步看見炒作的價格受到修正。

不過，第1季市場已出現市價賣不掉、低價買不到、買方不任性、賣方不認命四大現象，預期第2季，建商下餌（推案）容易成交難，買賣雙方，都在價格漲跌之間糾結，雙方僵持不下的情況下，量縮價難漲，少了炒作，今年房市仍是一個字「穩」。

顏炳立表示，房地產市場的靈魂是「土地」，今年第1季土地交易量創近3年新低，在土地取得日益艱難的窘境、土建融限貸下，預期捷運地開發及不需取得土地成本的都市更新，會是市場上活躍的重點之一，估計推案量將再漲10％，價格、買氣皆會穩定收斂，創高幅度變緩。

觀察2022年整體房市，顏炳立指出，資金多、利率仍低，且升息1碼對剛性需求購屋族，實質影響不大，所以房市仍保持樂觀，房價穩健，創高幅度變緩，買氣接穩收斂，不過，政策打房具有一定的效力及影響，斷金流之下，會讓房市黑天鵝變大隻。

房市瘋漲下，不少人擔憂是否泡沫化，顏炳立強調，房市有四根柱子決定房價，即「資金、利率、供給、需求」，其中，資金與利率，只要斷掉其中一根，房價就會冷卻，不過目前看起來仍僵持不下，若是自住，等待房價下跌會等到花兒都謝了，供給與需求的部分，在內政部禁止預售屋轉約通過後，市場炒作歪風將改善，回歸理性面，需求明顯降溫，另外，政治關係也是影響房市最大關鍵，好比像是俄烏戰爭。

顏炳立預測，今年全年買賣移轉棟數將達31萬棟，較去年縮減3.8萬棟、降30%；土地交易總額預估2500億、年減10%；商用不動產市場總額預估1500億，與去年持平。