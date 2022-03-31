北市住宅價格指數 去年內湖區漲幅最高、士林區最小
台北市地政局今公布北市住宅價格指數，12行政區季指數，相較前季皆上升，漲幅最高為中山區3.04%，漲幅最小為士林區0.51%；相較前一年同期，12行政區近1年均呈現上升趨勢，漲幅最高為內湖區6.65%，漲幅最小為士林區1.80%。
另外，最近一期(110年12月)實價登錄交易件數866件，較11月減幅13.66%；交易總額為226.54億元，較11月減幅13.57%；住宅價格指數112.02，較11月上升0.91%。
地政局指出，去年12月實價登錄量價動態，全市交易量共866件，較11月1003件減少137件，減幅13.66%，較前一年同期978件減幅11.45%；交易總額為226.54億元，較11月262.11億元減少35.57億元，減幅13.57%，較前一年同期287.24億元減幅21.13%。
其中，12行政區12月交易量僅萬華區增加，較11月增加12.70%，內湖區持平，其餘各行政區均減少，減幅最大為南港區，較11月減少46.30%。交易總額增幅最大為萬華區，較11月增加20.38%，減幅最大為南港區，較11月減少50.57%。
至於住宅價格指數分析，地政局指出，12月全市、大樓、公寓及小宅價格持續走升；月線、季線及半年線趨勢也皆持續走升。
至於商辦租金指數分析，去年下期全市商辦租金指數108.18，較上期107.30上升0.82%，較前一年同106.69上升1.40%，標準租金單價每坪1505元。主要路段商辦租金指數113.57，較上期112.89上升0.61%，較前一年同期112.72上升0.75%，標準租金單價每坪2802元。
地政局指出，觀察商辦租金指數趨勢，110年下期全市及主要路段商辦租金指數持續上漲，標準租金單價均創新高，租金動能持續升溫。
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