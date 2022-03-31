雙北市新屋房價再創高 北市蛋白區守不住、開價飆百萬
根據住展雜誌統計，大台北今年首季新成屋、預售屋建案平均開價連袂創下歷史新高，其中台北市新建案首季平均每坪開價約110.3萬元，比去年同期增加約7萬元、年增幅約6.8%；新北市今年首季新成屋、預售屋平均每坪開價約50.6萬元，較去年同期成長約9.8%。
住展雜誌研發長何世昌表示，雖然近期房市面臨升息與政府打房衝擊，但因烏俄戰爭導致原物料價格大幅波動，建商可能擔憂營造成本再往上增，於是將成本預先轉嫁至售價當中，導致開價不斷上揚。
台北市新建案平均開價前三高行政區依序爲信義、大安、松山，每坪開價分別為165.3萬元、156萬元、155.3萬元；大安區因近期建案多在相對低價的六張犁、麟光站ㄧ帶，拱手讓出最高開價位置。
何世昌指出，南港、大同則是近年房價漲勢凌厲的區域，每坪平均開價已來到103.4萬元、 102.9萬元，而且南港、大同已經連續兩季平均開價站在百萬元以上，完全顛覆過去台北蛋白區的概念。
新北市今年首季新建案平均開價前三高行政區依序爲永和每坪為73.7萬元、中和每坪為65.7萬元、板橋每坪63.4萬元，價位最低的區域依序爲金山每坪22.9萬元、萬里每坪31.3萬元、鶯歌每坪為32萬元。
由於成交價墊高的緣故，新北行政區建案開價普遍暴衝，新莊、八里開價年增幅逾15%，鶯歌、五股年增逾20%，但因開價漲幅高於成交價漲幅，議價率因此上揚。以新北來說，親民房價區越來越少，開價2字頭只剩1個區、開價3字頭只剩5個區。
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