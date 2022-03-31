「麻辣45」插旗台中 3月31日進駐新光三越台中中港店

疫情解封後，各餐飲業積極展店搶攻商機，台北最高麻辣火鍋景觀餐廳「麻辣45」插旗台中，進駐全台百貨店王「新光三越台中中港店」，於今(31)日開幕。

乾杯（1269）旗下的餐飲品牌近年展店積極，乾杯集團再添新兵，「麻辣45」為集團運用自身大宗和牛進口規模，以全台唯一100%和牛油而製的重慶麻辣鍋、原汁原味的重慶道地氛圍，奠定了火鍋市場上獨樹一格的品牌定位，新店開幕祭出「日本和牛片買一送一」優惠活動歡慶，預計掀起中台灣一波麻辣風潮。

乾杯集團表示，餐飲內容多元化不僅拓展事業版圖，更能大幅提升全牛利用率，創造更佳的獲利結構。2019年首家「台北本店」插旗微風信義45樓，引發話題，繼去(110)年進軍台南，今年再展「台中中港店」，加上全台百貨店王「新光三越台中中港店」擁有中台灣六縣市強大的聚客磁吸效應，有望挹注強大營運動能。同時也為集團今年新展的第6間分店，集團年展目標15家，截至目前集團總店數60家，包含台灣39家、中國大陸21家。

「麻辣45台中中港店」位於新光三越台中中港店9樓，68坪空間設66席次，為演繹流傳百年的重慶飲食文化，整體空間以沉穩的漆黑木調，四周設置中國傳統圖樣的木格柵，搭配特別從中國大陸運來的大紅色桌椅、長條板凳，打造彷彿在古代的高級客棧，高高掛上的大紅燈籠，呈現出中國文化特愛的紅色喜氣，在典雅中多了喜慶喧鬧的氛圍。伴隨著重慶麻辣鍋獨特的辛香，期望帶給賓客置身在重慶當地品嚐麻辣鍋的絕妙享受。店內設置2間8人獨立包廂，包廂之間可打通空間，最高可接待16位客人聚餐，因應節日宴客、企業招待需求。