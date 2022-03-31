快訊

中和公寓多人染疫 醫曝抓不完的「台灣獨有破口」

竹科貧富超懸殊 不是人人年薪都破百萬還被當「盤子」

NAND價漲量增群聯受惠 亞系外資重申買進但調降目標價

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

亞系外資最新報告認為，三大因素推升NAND價格上漲、出貨量也將增加，群聯（8299）將成為重要的受惠廠商，有助進一步挹注獲利，預估今明年獲利將成長6%、8%，重申群聯買進評等，但考量NAND模組比重增加、及研發費用提高，決定調降目標價至580元。

亞系外資表示，帶動NAND價格上漲及出貨量增加的原因有三，一是日本鎧俠、WD在先前出現原料汙染事件，將衝擊供貨的情況，預估將影響第1季全球NAND供應量9%，造成第2季、第3季價格上漲，預估約季增個位數。

第二個因素是NAND位元增加將拉動模塊組出貨量；另外，隨著NAND供應商外包訂單，SSD控制器市場份額增加；亞系外資強調，群聯因擁有低成本庫存，隨著NAND價格上漲，將進一步改善毛利率，有助獲利的成長。

亞系外資重申群聯買進評等，但是考量NAND模組比重增加，及研發費用提高，決定將目標價由666元調降到580元。群聯今（31）日以491元開出，下跌4元，一度下滑至479元，盤中跌幅3.13%。

NAND 群聯

延伸閱讀

美光報喜 淡化記憶體疑慮

美光財報財測雙優 群聯股價漲幅高於大盤

美光推出全球最先進的 176層NAND資料中心SSD

大陸長鑫DRAM量產 大摩認將威脅台廠

相關新聞

聯詠員工公開5年調薪幅度成長近5倍 網羡：「滷肉」真香

驅動IC大廠聯詠（3034）去年度的員工分紅揭曉，在29日有似為該公司員工的網友爆料，今年領到的分紅，是去年領的近兩倍金額；去年大約是16個月，今年則上看30個月，光是分紅就比去年的固定年薪還高出兩倍多，有人喊工作兩年的獎金就達千萬，等於賺進一棟房。

全家4,000店達陣 強攻三大趨勢布局社區型購物

全家（5903）今（31）日舉辦4,000店開幕記者會，全家總經理薛東都表示，進入後疫情時代，民眾生活樣態與消費模式已然...

「麻辣45」插旗台中 3月31日進駐新光三越台中中港店

疫情解封後，各餐飲業積極展店搶攻商機，台北最高麻辣火鍋景觀餐廳「麻辣45」插旗台中，進駐全台百貨店王「新光三越台中中港店...

全家董座：每年增200店 台灣便利商店沒有飽和問題

全家（5903）董事長葉榮廷表示，台灣便利商店業者過去三年每年都開500店，即便是疫情緊繃時也不例外，全家則是採穩健布局...

Google台灣將在4月轉換為「3+2混合辦公」模式

後疫情時代，居家與到公司上班並行的混合辦公模式成為新常態，Google台灣宣布，將自4月14日起正式實施「3+2混合辦公...

你打房我照漲！雙北開價創新高 兩蛋白區破百萬

根據住展雜誌統計，大台北今年第一季新建案平均開價連袂創下歷史新高，北市新建案Q1平均開價每坪110.3萬，比去年同期增加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。