NAND價漲量增群聯受惠 亞系外資重申買進但調降目標價

亞系外資最新報告認為，三大因素推升NAND價格上漲、出貨量也將增加，群聯（8299）將成為重要的受惠廠商，有助進一步挹注獲利，預估今明年獲利將成長6%、8%，重申群聯買進評等，但考量NAND模組比重增加、及研發費用提高，決定調降目標價至580元。

亞系外資表示，帶動NAND價格上漲及出貨量增加的原因有三，一是日本鎧俠、WD在先前出現原料汙染事件，將衝擊供貨的情況，預估將影響第1季全球NAND供應量9%，造成第2季、第3季價格上漲，預估約季增個位數。

第二個因素是NAND位元增加將拉動模塊組出貨量；另外，隨著NAND供應商外包訂單，SSD控制器市場份額增加；亞系外資強調，群聯因擁有低成本庫存，隨著NAND價格上漲，將進一步改善毛利率，有助獲利的成長。

亞系外資重申群聯買進評等，但是考量NAND模組比重增加，及研發費用提高，決定將目標價由666元調降到580元。群聯今（31）日以491元開出，下跌4元，一度下滑至479元，盤中跌幅3.13%。