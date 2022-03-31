全家董座：每年增200店 台灣便利商店沒有飽和問題

全家（5903）董事長葉榮廷表示，台灣便利商店業者過去三年每年都開500店，即便是疫情緊繃時也不例外，全家則是採穩健布局，每年淨增加200店，每年都要回應便利商店是否飽和的問題，「如果是20年前的模式早就飽和了，因為這些年不斷導入新的機能、新的模式，所以便利商店能夠繼續發展而沒有飽和的問題。」

葉榮廷表示，20年來便利商店不斷去迎合顧客需求，發展出新的服務與商模，並從中增加獲利，也因此能繼續往下發展。台灣全家在1988年設立，一開始獲利來源都是販賣商品，以飲料、糖果、餅乾為大宗，在1997、1998年開始導入服務，如代收單據，2000年開始做包裹代收，改變了便利商店的獲利模式，並靠著這些服務來獲利。由於代收的服務只有帶來淨利，對成本增加很有限，對毛利的幫助很大，目前代收的現金已是銷售商品的四到五倍，十分可觀。

去年疫情為零售業帶來巨大改變，便利商店也難倖免。葉榮廷表示，便利商店非常習慣去應變，去年5月中之後，可以深刻感受到消費行為有兩大轉變，一是非自願性的消費行為，如戴口罩使路邊飲食、抽菸都被禁止，另一個則是疫情所引發的新需求，因此全家也快速的對應到居家生活的商機，包括冷凍食品的布局等。同時因應線上購物的需求大增，也推出新款APP2.0，全家過去的APP是以服務為主，新上線的APP則是服務與購物做為雙主軸，全家在上面開通了許多購物渠道，包括全+1商城、隨買跨店取、訂便當等，透過新的數位渠道，補足實體店的不足。這當中需要許多配套，渠道的布置很快，但商品和物流都需要一些時間。

因為未來零售業的變化，葉榮廷表示，全家現階段的資本支出主要是在物流佈建和數位化資訊和數據的建置。其中，物流倉儲的部分，台中大肚物流中心可望在明年正式稼動，是一座自動化設備非常齊全的現代化物流中心，花蓮物流中心則是將搬遷，以因應需求的升級，另外在湖口的購地，除了物流中心的規劃之外，同時還將新建麵包工廠。