全家4,000店達陣 強攻三大趨勢布局社區型購物

全家（5903）今（31）日舉辦4,000店開幕記者會，全家總經理薛東都表示，進入後疫情時代，民眾生活樣態與消費模式已然轉變，超商為最貼近民眾生活的通路，全家瞄準疫後關鍵字「快行動、懶商機、綠生活」，以「社區化購物」為核心服務概念，首創APP訂便當、Let's Cafe永續杯環保站、EC雙溫寄取櫃，滿足「虛實雙棲」、「就近購取」的社區化消費需求。

薛東都表示，疫情之後民眾平均每天增加一個小時在家，減少了到百貨公司、電影院、量販超市、夜市、菜市場的機率。消費者在家時間增加使家居型需求增加，另外，對環保議題也愈來與有感，因此，全家以快行動、懶商機、綠生活做為疫後的關鍵字，是未來要去關注的焦點，並串接虛實渠道，便利消費者虛實切換。

薛東都表示，後疫時代民眾外出移動距離縮短，且偏好更有效率的同時運用線上與線下購物渠道，便利商店的密集據點與深耕社區兩大優勢，能快速對接消費者「虛實雙棲」、「就近購取」的社區化消費型態。

全家4,000店「板橋廣榮店」導入首創的APP「訂便當」、餐食智取櫃等零接觸服務，且透過FamiSuper選品超市、歐式麵包「哈肯舖」等專區規劃，全方位滿足特色餐食、生鮮蔬食、烘焙麵包等個人化及家戶型的雙重需求；此外，全家也積極引進EC雙溫寄取櫃、EC自取滑軌櫃，以多元又快速的寄取件方式，成為小賣家、網購族最便利的神隊友。

全家表示，今年APP訂便當將擴大服務，並拓展至晚餐時段，展店達300家。板橋廣榮店的APP訂便當服務，提供知名便當店𡘙師傅的5款人氣餐盒，同時也導入具有保溫效果的餐食智取櫃，透過與外部餐食新創公司「POPGo！」合作，民眾使用POPGo！APP即可提前選購不同品牌餐食，掃瞄QR Code或手機對應解鎖，即可開櫃且零接觸取餐。

全家板橋廣榮店也積極規劃FamiSuper超市選品店、歐式麵包「哈肯舖」店中店專區，滿足社區商圈多元採購需求；FamiSuper選品超市專區主打玉美嚴選、永豐餘、天和鮮物、楓康超市等具履歷認證的優質品牌，並可再搭配foodpanda 24小時外送服務。

同時，全家積極響應環保署綠色生活政策，去年陸續在桃園市府、台中草悟道商圈的店鋪中，多點展開設立咖啡循環杯租借站，據點數為超商之最。此次再次活用逆物流回收機制，攜手新創社會企業「環海淨塑」打造「Let’s Café永續杯循環站」，板橋廣榮店為首間推行店舖，今年目標拓展400店，達總店數的一成。