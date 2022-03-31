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Google擴大舉辦青年查證挑戰賽 參賽年齡降至15歲

中央社 / 台北31日電

為響應4月2日國際事實查核日，Google今天宣布從4月到9月擴大舉辦第2屆亞太區青年查證挑戰賽，參賽年齡降低至15歲，在活動期間完成課程及挑戰等資格條件後，將獲得參與證書。

Google台灣政府事務及公共政策資深協理陳幼臻在官方部落格發文說，Google新聞倡議計畫去年開辦亞太區青年查證挑戰賽，現正準備迎接第2屆的到來，期望亞太區青年們一起參加培訓、磨練事實查核技能，並在查證實況挑戰賽的過程中，活用這些技巧與其他選手切磋。

2021年Google亞太區青年查證挑戰賽集結來自15個不同國家、超過1000名大學生，最後勝出的國家是來自日本及韓國的團隊。今年Google擴大舉辦，讓年齡最小至15歲的年輕人也能參與，年齡上限為24歲。

今年青年查證挑戰賽將分成4個關卡，第一關「新手升等」將在4月18日至28日舉行，在為期2週的互動式線上課程中，參賽者將完成各項挑戰以建立基礎查證技巧，像是如何運用圖片反向搜尋查核資訊及各種實用小技巧，針對網路資訊進行事實查核。

其他關卡包括「跟專家拜師」、「偵探的考驗」、「極限爭鋒」，完成挑戰的台灣參賽者將由台灣事實查核中心頒發參與證書，並可獲得Google準備的禮物包。

陳幼臻提醒民眾閱讀新聞時應該思考的5個面向，包括新聞來源為何、來源是否值得信任、消息是否來自公認的權威人士、報導是否要求讀者按讚分享或購買商品、內容是否駭人聽聞或試圖激起仇恨等，藉此分辨不實資訊。

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