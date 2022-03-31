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欣興賣桃園土地 賺6.1億元

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

欣興（3037）宣布，董事會決定改變對轉投資興櫃載板廠旭德（8179）的合併方式，由原先的吸收合併改為股份轉換，完成後旭德將成為旗下全資子公司。

欣興在上個月2月22日時宣布，將採吸收合併方式合併持股約32.04％的興櫃載板廠旭德。不過，該公司說明，經旭德科技向本公司提出因綜合考量整合過程中的客戶與供應商需求、複雜稅務作業及成本、股東行使異議權及公司留才等因素，旭德對此向欣興建議合併案改採股份轉換方式進行。

雙方公司在昨日同時召開董事會通過該股份轉換案，股份轉換後，旭德科技將成為本公司全資子公司。僅將申請終止興櫃及停止公開發行，不會辦理解散。

雖然欣興與旭德合併方式改變，但雙方換股比例不變，為旭德每股普通股轉換為欣興普通股0.219股，欣興將發行4.5萬張新股。

欣興也公告，董事會通過不動產處分案，將位於桃園市蘆竹區後壁段約3975.5坪土地，以8.03億元出售給老協珍公司及2位自然人，處分利益估為6.1億元，處分之具體目的或用途為營運調整、活化資產。這筆土地賣掉，可貢獻欣興每股純益約0.41元。

欣興 興櫃

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