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基米去年EPS 0.32元 擬配發股票股利0.2元

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

基因定序大廠基龍米克斯（4195）30日董事會通過2021年財務報告。2021年合併營收為3億8996元，年減12%，歸屬母公司業主淨利1,873萬元，年增2927%，每股稅後純益（EPS）0.32元。 董事會亦同步通過股利分派，擬配發每股股票股利0.2元。

基米表示，新冠肺炎疫情對公司去年營收影響利弊參半。其中因全台啟動防疫三級警戒措施，居家遠距分流上班導致科研實驗室基礎使用量降低，但受惠新冠檢測需求增加，帶動臨床檢測業績大幅成長，抵銷疫情的負面衝擊。唯考量集團長遠發展，公司決定分拆旗下創新技術部農業基因事業予基育生技，使得去年整體營收表現未如預期。

獲利部分，受到原物料短缺以及投入興建PIC/S GMP級核酸合成廠，造成相關成本與管理費用同步增加，去年本業轉為虧損，但在業外收益挹注下維持獲利，EPS為0.32元。

展望未來，基米表示，在定序與引子核酸合成服務擁有本土最高市占率，除致力將現有技術升級導入自動化流程以提升生產服務效率外，並將持續優化產品組合、增加自製品項，蓄積中長期營運成長動能。

基米總經理江俊奇指出，因應疫情帶來的新常態，科研市場服務需求逐漸回溫，今年將延伸布局中南部市場，目前在台中、高雄已設立辦公室，未來將規劃於新竹、台南設立據點，完善科研市場的服務通路。此外，新冠檢測也因「流感化」將成為常態性需求，有助維持臨床檢測客戶業績的穩定挹注。

至於甫完成工落成的全台首家GMP核酸合成新廠，不僅完整了本土核酸產業供應鏈，也讓台灣正式步入核酸級疫苗產業國家自主產製時代。公司將積極進行後續相關取證作業及試量產，屆時可望成為推升營運成長的新動能。公司對今年營運抱持審慎樂觀。

疫情 營收

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