打房壓力下高雄漲風暫歇？3月交易年減16% 投資客縮手

住商機構企畫研究室統計旗下加盟店3月成交業績，全台與去年3月相比，增加2.9%，較今年1月增加21%，六都中，台北市年增15%最多，台南年增14.4%、桃園年增10.9%、台中年減2.3%、新北年減6%、高雄則是年減16%最多，專家分析，高雄先前漲勢過快，讓買盤猶豫，加上政策打房，投資型買方也明顯縮手。

若和今年1月比較，台北市較1月增加5.9%；新北增加32%，桃園增加51%，台中增加16%，台南增加41%，僅高雄較1月減少8%。

住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，3月份較不受季節性因素影響，成交量反映買方心態，雖然央行在月中升息1碼，以3月份整體狀況來看，央行升息的影響還不甚明顯。

綜觀六都今年3月表現，除高雄外，走勢均十分強勁，其中桃園、台南與新北，表現最強，但僅有台南呈現年增與月增雙雙成長，徐佳馨分析，後疫時代房價大跌不易，惟加價速度過快，將使得買盤猶豫，高雄因短期快速飆漲，許多買方不願意買單，亦使得交易表現趨緩，台南科技聚落逐漸趨穩，應是買氣加溫的重要因素。

值得注意的是，近期由於內政部禁止預售屋換約轉單規劃，對中南部預售市場產生相當影響，例如高雄，確實有個案透過房仲業者協助平轉或小賺方式出手，惟多以中小坪數、投資型產品為主，雖未出現倒貨潮，卻已經是近期以來較明顯的賣方拋售，後續值得留意。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，在通膨壓力下，預估央行可能將有更進一步的升息動作，不過現階段利率仍在低檔，剛性自用買方進場更具信心，而置產型買方也有以不動產抗通膨的盤算，對於購屋人來說，除在意成交價格外，也應該妥善規劃財務，避免因為升息造成壓力。