晨暉跨足化妝保養品市場 三產品首季出貨

晨暉（1271）宣布與民視「娘家」及「蓓朵娜」品牌攜手，首度跨足化妝保養品市場，由晨暉供應NTU 101益生菌原料，並委由代工廠生產三款保養品，自今年第1季起開始出貨。公司預期今年跨足化妝保養品新業務後，隨著客戶強勢廣告逐漸增溫，以及通路更為廣泛，可望貢獻額外營收。

晨暉表示，此次推出的三款添加領有多國專利的NTU 101益生菌的保養品，由晨暉供應原料，並委由代工廠製造，第2季起產品將會在線上及實體美妝通路進行販售，為生技業跨足美妝保養市場開創新商機。

根據市調機構統計，台灣一年化妝保養品市場規模約為1,200億左右，此次晨暉跨界踏入保養品市場，搶攻美麗百億商機，將有助於公司營運版圖再擴大，公司表示，未來也將尋求更多異業合作的機會，提高旗下益生菌、紅麴菌株產品價值，打造全新菌株商業模式。

晨暉表示，目前既有的大紅麴及益生菌產品在手訂單能見度穩定，中國大陸線上通路亦開始推出紅麴新品，歐洲市場近期也新增新的原料訂單，公司正積極尋求海外當地合作夥伴共同推廣菌株原料，期待與國外業者合作開發高附加價值產品。

晨暉去年合併營收3.8億元，年增20.97％，且受惠毛利率走升，帶動獲利上揚，稅後淨利1.7億元，年增35.02％，每股稅後盈餘5.1元，營收、獲利及EPS均創下歷史新高紀綠。董事會亦已通過去年盈餘分配案，將配發現金股利4.35元，配發率85％。