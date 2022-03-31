升息啟動 高雄3月交易年減16%、投客想逃

住商機構統計旗下加盟店3月成交業績，與去年3月相比，全台增加2.9%，台北市年增15%最多。台南、桃園也增加14%，10%；新北、台中、高雄均減少，高雄年減16%最多。

若和今年1月比較，台北市較1月增加5.9%；新北增加32%，桃園增加51%，台中增加16%，台南增加41%，僅高雄較1月減少8%。

住商機構企研室資深經理徐佳馨指出，3月較不受季節性因素影響，成交量反映買方心態，雖然央行在月中升息一碼，以三月整體狀況來看，影響還不太明顯。

綜觀六都3月表現，桃園、台南與新北，表現最強，徐佳馨分析，後疫時代房價大跌不易，惟加價速度過快，將使得買盤猶豫，高雄因短期快速飆漲，許多買方不願意買單，使得交易表現趨緩，房市持續降溫，台南科技聚落逐漸趨穩，應是買氣加溫的重要因素。

值得注意的是，近期由於內政部禁止預售屋換約轉單規劃，對中南部預售市場產生相當影響，例如高雄，確實有個案透過房仲協助平轉或小賺方式出手，惟多以中小坪數、投資型產品為主，雖未出現倒貨潮，卻已經是近期以來較明顯的賣方拋售，後續值得留意。

大家房屋企研室副理郎美囡表示，通膨壓力下，預估央行可能將有更進一步的升息動作，不過現階段利率仍在低檔，剛性自用買方進場仍具信心，置產型買方也有以不動產抗通膨的盤算，對於購屋人來說，除在意成交價格，也應妥善規劃財務，避免因為升息造成壓力。