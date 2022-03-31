快訊

俄顧問嚇到不敢說實話 美：普亭被誤導未掌握戰事全貌

台中婚宴傳播鏈又擴大 高雄今+4其中2人是小學生

升息啟動 高雄3月交易年減16%、投客想逃

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
高雄。記者游智文／攝影
高雄。記者游智文／攝影

住商機構統計旗下加盟店3月成交業績，與去年3月相比，全台增加2.9%，台北市年增15%最多。台南、桃園也增加14%，10%；新北、台中、高雄均減少，高雄年減16%最多。

若和今年1月比較，台北市較1月增加5.9%；新北增加32%，桃園增加51%，台中增加16%，台南增加41%，僅高雄較1月減少8%。

住商機構企研室資深經理徐佳馨指出，3月較不受季節性因素影響，成交量反映買方心態，雖然央行在月中升息一碼，以三月整體狀況來看，影響還不太明顯。

綜觀六都3月表現，桃園、台南與新北，表現最強，徐佳馨分析，後疫時代房價大跌不易，惟加價速度過快，將使得買盤猶豫，高雄因短期快速飆漲，許多買方不願意買單，使得交易表現趨緩，房市持續降溫，台南科技聚落逐漸趨穩，應是買氣加溫的重要因素。

值得注意的是，近期由於內政部禁止預售屋換約轉單規劃，對中南部預售市場產生相當影響，例如高雄，確實有個案透過房仲協助平轉或小賺方式出手，惟多以中小坪數、投資型產品為主，雖未出現倒貨潮，卻已經是近期以來較明顯的賣方拋售，後續值得留意。

大家房屋企研室副理郎美囡表示，通膨壓力下，預估央行可能將有更進一步的升息動作，不過現階段利率仍在低檔，剛性自用買方進場仍具信心，置產型買方也有以不動產抗通膨的盤算，對於購屋人來說，除在意成交價格，也應妥善規劃財務，避免因為升息造成壓力。

升息 通膨 高雄市

延伸閱讀

空置率跌破2% 商仲：頂辦租金5,000元成新常態

北市商辦空置率低 租金衝高

高雄雙捷運聯開首案今公告招商 8月底截止

基隆捷運將帶動區域房價 房仲建議：動工後再著手

相關新聞

聯詠員工公開5年調薪幅度成長近5倍 網羡：「滷肉」真香

驅動IC大廠聯詠（3034）去年度的員工分紅揭曉，在29日有似為該公司員工的網友爆料，今年領到的分紅，是去年領的近兩倍金額；去年大約是16個月，今年則上看30個月，光是分紅就比去年的固定年薪還高出兩倍多，有人喊工作兩年的獎金就達千萬，等於賺進一棟房。

升息啟動 高雄3月交易年減16%、投客想逃

住商機構統計旗下加盟店3月成交業績，與去年3月相比，全台增加2.9%，台北市年增15%最多。台南、桃園也增加14%，10...

管理一點靈／衝突要實際解決

在短期來說，迴避衝突固然比較重要，但在長期來說，後果可能會大大壞事。重要的是，衝突要實際解決。

台塑減碳 補助換購電動機車

台塑企業昨（30）日宣布，將針對台塑、南亞、台化、台塑石化及其他公司約4.5萬名台灣地區員工，提供總金額4.5億至7.2...

備轉容量 台塑總座建議拉高到15％

國發會宣示，2050年要讓綠能占能源配比達到七成，外界擔心後續是否造成缺電問題。台塑企業總經理林善志昨（30）日表示，當...

陽明：海運將現報復性成長

陽明海運昨（30）日指出，根據過去經驗，戰後將有重建物資及民生必需品運輸需求出籠；上海封城，短期貨量減少，但市場需求強勁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。