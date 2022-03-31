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聯詠員工公開5年調薪幅度成長近5倍 網羡：「滷肉」真香

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為IC設計大廠聯詠科技在竹北台元科技園區的設點外觀。報系資料照／記者張裕珍攝影
圖為IC設計大廠聯詠科技在竹北台元科技園區的設點外觀。報系資料照／記者張裕珍攝影

驅動IC大廠聯詠（3034）去年度的員工分紅揭曉，在29日有似為該公司員工的網友爆料，今年領到的分紅，是去年領的近兩倍金額；去年大約是16個月，今年則上看30個月，光是分紅就比去年的固定年薪還高出兩倍多，有人喊工作兩年的獎金就達千萬，等於賺進一棟房。

不僅如此，除了年度分紅獎金，一名稱在聯詠科技擔任RD五年的網友，在Dcard分享公司調薪幅度，也是讓員工相當有感；他稱從第一年開始，菜鳥年薪就有120萬，第二年一口氣增加30萬，為150萬，第三年再增加70萬，為年薪220萬，第4年直接增滿100萬，為320萬，到了今年第5年，竟再一次加薪270萬，現為年薪590萬的他，讓他直喊：「『滷』久才是王道」。

聯詠因為NOVA的台語諧音而有「滷肉」的外號。該名聯詠員工發文後，也有不少稱是同家公司的員工也稱，「1-4年跟你差不多，看來明年還可以期待」。有網友指出，還有一家科技業更猛，因商標樣式外號「螃蟹」的瑞昱科技，「RD一年半大概是你(聯詠)的第三年再多一點，但你的第五年真的太猛，厲害」。

該名聯詠RD發文後，引來Dcard也有人跟風發文，稱「GG(台積電) 4/1會怎麼調薪？」，有人稱「台積電工程師哭暈在廁所，這次沒調到10%，是不是可以quit了」，但也有人表示，「不太懂一直拿GG比的用意是什麼？兩間公司的性質也差滿多的吧！」、「台積有惹到你們嗎？」

有不少人再次「體認到讀對科系才重要。」網友熱議非本科系也進得去聯詠嗎？有不少網友直接搖頭表示不可能，並稱：「這是IC設計，又不是台積那種工廠，而且滷肉(聯詠)也沒有像發弟(聯發科)一樣大徵才，收的人少，目前員工總共也就3000人左右，電資做相關的都擠破頭，怎麼會輪得到非本科的？」

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