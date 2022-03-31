昆山防疫管控交通 法人：PCB 營運影響有限
昆山為防止上海疫情外溢，自3月30日，進一步對部分交通道路進行臨時管控，包括關閉部分通往上海的高速公路收費站、增設查驗點等。法人說，雖台廠於昆山產能占比高，但預估目前工廠仍可正常營運，僅物流受到管控。預估將些微增加運輸成本及造成部分出貨遞延，但尚屬短期營運衝擊，對長期營運無太大影響。
群益投顧說，昆山為PCB生產重鎮，預估相關台廠於昆山產能占比分別為台光電（2383）30%~40%、欣興（3037） 20%~25%(以 PCB、HDI 為 主 )、台郡（6269） 40%(僅計算前段空板製 造 )、南電（8046） 40%(PCB、BT 為主 )、定穎（6251） 60%~65%。
群益投顧對相關PCB個股投資建議不變，持續給予欣興 、南電買進投資建議，台光電 、台郡、定穎中立投資建議。
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