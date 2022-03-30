嘉磐慈善基金會以生命教育 啟發「難置兒」重生契機

每一個孩子都不應該被放棄，即使不完美，仍值得被愛！兒童節前夕，嘉磐慈善基金會特地邀請勵志書籍《轉念創造無限》作者洪榛林女士擔任傳愛大使，到【逗點青少年公益商店】與張秀菊慈善基金會安置的失依、迷途青年們，分享一路身處絕望的他，如何越挫越勇。

洪榛林期望用生命影響生命，鼓勵有相同生命經驗的孩子，即使面臨困境，仍然可以勇於承擔，同時也作為一種內心強大的傳承，引導每位即將「再出發」的孩子，找到「開啟逗點之後」的勇氣。

此外，嘉磐慈善基金會更拋磚引玉，率先認購50本《轉念創造無限》贈送給出席講座的青年們，期盼藉由勵志好書的饋贈行動，讓書成為中途青年面臨生命關卡時的葵花寶典，為孩子點亮生命，開啟重生的契機。

「原來，人在發現自己一無所有的時候，可能一蹶不振，也有可能無所畏懼！」、「老師，原來我不是最辛苦的，世界上還有比我更困苦卻仍奮發向上的人」。

在《轉念創造無限》生命教育講座之後，青年們感謝傳愛大使洪榛林，教導他們將心比心和永懷感恩之心的重要，擁抱著滿滿相信的力量，朝氣蓬勃地分享聆聽講座的心得與感動。

每位來到兒少之家的孩子，有一半是因為原生家庭遭逢變故、突然喪失支持功能的孩子；其次是因為家暴、性侵、遭受身心虐待導致心靈受創的孩子；也有部分是因為單親、失依和行為偏差，而由司法介入安置的個案，亦或因身體疾病發展障礙、情緒掌控失衡，以及具有反社會性行為的難置兒。

張秀菊慈善基金會執行長郭碧雲分享，18年來，基金會陪伴超過3,000位青少年走過人生一段缺乏愛與關懷的道路。謝謝嘉磐慈善基金會「以家傳家」，為孩子帶來充滿正能量的生命教育講座。

嘉磐建築團隊、嘉磐慈善基金會執行長魏豪志和魏榕廷特助勉勵孩子們：「人生有裂縫，光才能照進來，不完美才是真人生！」

嘉磐慈善基金會之所以選擇在逗點青少年公益商店舉行生命教育講座，無非是期待發揮公益平台的量能，讓更多人認識這個讓青年做中學、學中覺，培育中途青年職涯探索、自立生存的社會企業。

嘉磐建築團隊、嘉磐慈善基金會董事長魏嘉銘表示，人生不是直線，前進需要勇氣，拐彎則要智慧，心轉了，逆境也能幻化成蛻變的機遇。

嘉磐慈善基金會的任務是去搭一座愛的橋樑，讓願意給予願意付出的人，和真正需要幫助的孩子在愛裡相遇。藉著生命教育講座，也期盼能以《轉念創造無限》作者洪榛林的生命經驗，鼓舞青年：用心做好每一件事，感動自然會發生。

嘉磐慈善基金會公益課輔平台累計資助超過3,589名孩童。基金會以「孩子喜歡的事」為出發點，為資助的孩子創造機會，讓他們有更多的學習和看見。