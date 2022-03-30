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搶攻電動機車市場 光陽逆勢操作推全新資費方案

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導
光陽搶攻電動機車市場推新資費。記者邱馨儀／攝影
光陽搶攻電動機車市場推新資費。記者邱馨儀／攝影

搶攻台灣電動機車市場，台灣光陽工業針對台灣消費者推出全新資費方案，以單顆電池的499方案為例，在計算加贈的免費300安時後，基本費可使用的安時從250安時躍升為550安時，增幅達2倍以上。

光陽工業強調，面對市場換電資費調漲聲起，KYMCO於此同時逆勢操作，目的是進一步宣示KYMCO致力於在台灣消費市場推動電動機車，並且刺激消費者油車轉換電車的決心。

光陽工業執行長柯俊斌表示，電動機車的時代已經來臨，在政府積極推動之下，電動機車已經成為消費者購買新機車的選項之一。也因此有愈來愈多的經銷商加入電動機車的行列。目前光陽電動機車的經銷商已有將近40家到下半年並將增加至70家，隨著愈來愈多的經銷與服務據點，可以提供消費者的服務也愈好，預估今年電動機車的市場可望進一步成長。

光陽工業董事長柯勝峯表示，藉著Ionex 3.0推行滿周年的契機，宣布一系列的全新電池資費方案，讓不論是穿梭在巷弄鄰里的菜籃族、每日通勤的機車族，甚至是享受長途騎行的休旅族，都能找到怎麼算都最划算的資費方案，安心入手全新一代的Ionex電動機車。

與前一代的資費方案相較，全新的Ionex 3.0資費方案在原先的資費基礎上，全面加贈免費使用安時。同時針對高哩程的騎士，新增兩個雙顆電池高用量的超優惠方案，1249方案：每安時1.7元，除基本費所內含的735安時之外，再加贈570安時，合計可使用1305安時。綁約18個月基本費降至949元。1279勁量騎方案：每月基本費1,279元，每次申辦至少使用3個月，不限使用安時勁量騎，超高用量騎士的最佳選擇。

光陽工業董事長柯勝峯補充：「KYMCO始終以『最得我心』的品牌精神，將顧客的需求擺在第一位。我們會持續聆聽消費者的心聲，以最具市場競爭力的價格，推出超越大家預期的產品與服務，持續致力於二輪車電動化的轉型，讓每個人都能安心擁抱電動車時代的來臨。」

電動機車 資費 光陽

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