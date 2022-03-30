快訊

《黑澀會》玉兔宣布結婚 甜嫁導演男友曬合照

圍堵疫情 陳時中宣布：基隆實施「類普篩」

台塑落實減碳 砸7.2億元補助4.5萬名員工購買電動機車

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導
台塑企業總經理林善志（中）與其他主管今日召開記者會，將對4.5萬名台灣地區員工，提供總金額4.5億至7.2億元補助員工新（換）購電動機車。記者謝柏宏／攝影
台塑企業總經理林善志（中）與其他主管今日召開記者會，將對4.5萬名台灣地區員工，提供總金額4.5億至7.2億元補助員工新（換）購電動機車。記者謝柏宏／攝影

為善盡企業社會責任及營造優質的生活環境，台塑企業今（30）日宣布，將針對台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）、台塑石化（6505）及其他公司約4.5萬名台灣地區員工，提供總金額4.5億至7.2億元補助員工新（換）購電動機車，開啟國內首家大型企業先例，初估可減少年排碳9,362噸。

台塑企業表示，集團以2050年達到碳中和為願景，積極推動ESG（環境保護、社會責任、公司治理）作業各項節能減廢、溫室氣體減量等改善工作，現更是國內首家大型企業直接補助員工新（換）購電動機車，並與國內電動機車廠商攜手合作，共同落實減碳。

依經濟部能源局資料統計，2020年台灣二氧化碳排放量(含間接排放)約2億5,743萬噸，其中運輸佔14.17%，為響應政府環保政策，台塑企業制定員工新（換）購電動機車補助方案，鼓勵員工若有換購機車需求時，優先考慮更換電動機車，藉以汰除對環境影響較大的1~4期燃油機車。

目前國人購買電動機車，除可申請經濟部工業局、行政院環保署及各縣市政府公告之補助金額外，台塑企業提出員工加碼方案，其中新購補助金額為1萬元，換購為1萬6,000元，只要符合到職滿一年之正式員工均可申請領取公司補助，合計台塑企業最高補助金額介於4.5億至7.2億元之間。

依燃油機車碳排量0.055公斤/公里與電動機車碳排量0.0265公斤/公里，國內每人每日平均行駛里程20公里及台灣地區員工人數約45,000人估算，每日可減碳25.65噸，每年將減少排碳9,362噸。

台塑企業總經理林善志表示，台塑企業所屬各公司均成立ESG推動組織，只要能對環境帶來貢獻的，均全力以赴，補助員工購買電動機車是公司的重要政策之一，讓員工能輕鬆入手電動機車，打造幸福企業。

電動機車的推廣是對環境保護最直接有效的方式，也能提供民眾充電的便利性，台塑企業首先響應政府政策，加碼鼓勵員工購置 電動機車，友善環境，希望達到拋磚引玉的目的。林善志也呼籲政府，應該制定一套法規，鼓勵並強制要求民眾使用電動機車，加速提升環境品質。

為提高員工購買電動機車誘因，台塑企業進一步與國內Gogoro、宏佳騰（1599）及光陽等電動機車廠商洽談合作，提供更多優惠，台塑企業員工於購車時出示員工識別證即可享有購車車價折扣或領取7-11禮券。

若以設籍台北市之員工購買重型電動機車，國內暢銷重型電動機車車價約7萬元計算，於扣除政府與企業補助金額以及廠商所提供購車折扣後，新購及換購實際負擔金額分別為4萬5,500元及3萬1,200元，實際負擔金額約僅電動機車的一半。

電動機車 台塑

延伸閱讀

2040年拚新售汽機車全電動化 國發會：採鼓勵補貼

新資費更精準，還加贈免費用量！KYMCO Ionex車能網3.0持續超越

ESG浪潮 中鋼總座王錫欽：節能減碳攸關產業興衰存亡

ESG投資讓獲利與永續雙贏

相關新聞

搶攻電動機車市場 光陽逆勢操作推全新資費方案

搶攻台灣電動機車市場，台灣光陽工業針對台灣消費者推出全新資費方案，以單顆電池的499方案為例，在計算加贈的免費300安時...

台塑落實減碳 砸7.2億元補助4.5萬名員工購買電動機車

為善盡企業社會責任及營造優質的生活環境，台塑企業今（30）日宣布，將針對台塑（1301）、南亞（1303）、台化（132...

空置率跌破2% 商仲：頂辦租金5,000元成新常態

仲量聯行公布最新研究報告指出，2022年第一季台北A辦平均月租金為每坪2,932元，相較去年上升3.7個百分點，預計今年...

景氣大好大壞都有份 去年建案展延開工數創6年新高

內政部不動產資訊平台統計，去年建物開工展延宅數達4.6萬宅，創下近六年以來的新高，而上波展延量大增，則是出現在2015年...

ESG浪潮 中鋼總座王錫欽：節能減碳攸關產業興衰存亡

經濟日報今（30）日舉辦2022創新論壇「5G科技力 催動ESG永續力」，中鋼（2002）總經理王錫欽表示，ESG浪潮來...

古坑草嶺咖啡豆受霜雨損害7成以上 農糧署會勘評估補助

雲林古坑草嶺咖啡今年受山區連續大雨帶來的霜害影響，出現逾7成的損壞情形，咖啡農向立委劉建國陳情，農糧署分署長姚士源等人今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。