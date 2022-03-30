台塑落實減碳 砸7.2億元補助4.5萬名員工購買電動機車

為善盡企業社會責任及營造優質的生活環境，台塑企業今（30）日宣布，將針對台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）、台塑石化（6505）及其他公司約4.5萬名台灣地區員工，提供總金額4.5億至7.2億元補助員工新（換）購電動機車，開啟國內首家大型企業先例，初估可減少年排碳9,362噸。

台塑企業表示，集團以2050年達到碳中和為願景，積極推動ESG（環境保護、社會責任、公司治理）作業各項節能減廢、溫室氣體減量等改善工作，現更是國內首家大型企業直接補助員工新（換）購電動機車，並與國內電動機車廠商攜手合作，共同落實減碳。

依經濟部能源局資料統計，2020年台灣二氧化碳排放量(含間接排放)約2億5,743萬噸，其中運輸佔14.17%，為響應政府環保政策，台塑企業制定員工新（換）購電動機車補助方案，鼓勵員工若有換購機車需求時，優先考慮更換電動機車，藉以汰除對環境影響較大的1~4期燃油機車。

目前國人購買電動機車，除可申請經濟部工業局、行政院環保署及各縣市政府公告之補助金額外，台塑企業提出員工加碼方案，其中新購補助金額為1萬元，換購為1萬6,000元，只要符合到職滿一年之正式員工均可申請領取公司補助，合計台塑企業最高補助金額介於4.5億至7.2億元之間。

依燃油機車碳排量0.055公斤/公里與電動機車碳排量0.0265公斤/公里，國內每人每日平均行駛里程20公里及台灣地區員工人數約45,000人估算，每日可減碳25.65噸，每年將減少排碳9,362噸。

台塑企業總經理林善志表示，台塑企業所屬各公司均成立ESG推動組織，只要能對環境帶來貢獻的，均全力以赴，補助員工購買電動機車是公司的重要政策之一，讓員工能輕鬆入手電動機車，打造幸福企業。

電動機車的推廣是對環境保護最直接有效的方式，也能提供民眾充電的便利性，台塑企業首先響應政府政策，加碼鼓勵員工購置 電動機車，友善環境，希望達到拋磚引玉的目的。林善志也呼籲政府，應該制定一套法規，鼓勵並強制要求民眾使用電動機車，加速提升環境品質。

為提高員工購買電動機車誘因，台塑企業進一步與國內Gogoro、宏佳騰（1599）及光陽等電動機車廠商洽談合作，提供更多優惠，台塑企業員工於購車時出示員工識別證即可享有購車車價折扣或領取7-11禮券。

若以設籍台北市之員工購買重型電動機車，國內暢銷重型電動機車車價約7萬元計算，於扣除政府與企業補助金額以及廠商所提供購車折扣後，新購及換購實際負擔金額分別為4萬5,500元及3萬1,200元，實際負擔金額約僅電動機車的一半。