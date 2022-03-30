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大陸鋼價因疫情致供應下降 惠譽：Q2可望改善

經濟日報 / 記者齊瑞甄／台北即時報導

國際信評機構惠譽評級今（30）日表示，中國為抗疫實施封鎖，導致鋼鐵生產受干擾，但這將抵銷2022年第一季需求疲弱對鋼價帶來的影響；惠譽預計，2022年下半年鋼市將呈現好轉態勢。

惠譽指出，隨著基礎設施投資加大，房地產市場逐步走出低谷，與此同時，鋼企繼續控制鋼鐵供應量，惠譽預計，鋼鐵需求自2022年第二季起將改善。

鋼鐵需求的主要動力—建築活動，一定程度上因春節假期季節性因素，在2022年的前兩個月表現疲弱；隨後為抑制新冠疫情蔓延全國實施封鎖，疊加房地產市場萎靡不振，另一方面，基礎設施和製造業的固定資產投資，同期呈兩位數增長，惠譽預計，將帶動建築業在第二季實現強勁增長。

由於冬季為供暖季及北京舉辦冬奧會（預期內因素），以及各地因新冠疫情實施封鎖（預期外因素）等原因，2022年第一季度的鋼鐵供應繼續受到影響。例如負責生產全國鋼鐵總量近15%的唐山市，自3月20日以來一直處於封鎖狀態。

惠譽預計，此次封鎖導致每日鋼鐵產量損失30,000～35,000噸（預測值，截至3月24日）。另外，由於封鎖限制的原因，客戶的鋼鐵產品收貨期及鋼鐵廠的原材料收貨期均延長；若繼續封鎖，或令產量損失進一步擴大。

因此，鑒於在新冠疫情穩定下來之前將一直存在供應干擾，儘管2022年3月和4月的需求較弱，但惠譽預計對鋼價的影響較小。此外惠譽還認為，在封鎖解除後，2022年第二季度需求將現強勢反彈。

除此之外，由於當前地緣政治局勢緊張以及國家實施減少碳排放等措施，惠譽預計2022年鐵礦石和煤炭等原材料的成本將持續走高，預計鋼價將繼續維持在高位，但成本上漲將帶來利潤壓力。

首鋼集團有限公司（A-/穩定）、中國寶武鋼鐵集團有限公司（A/正面）和河鋼集團有限公司（BBB+/穩定）等原材料自足率更高的公司，表現有望超過行業平均水平。

鋼鐵 惠譽 疫情

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