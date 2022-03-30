盛弘拓點智慧醫療城 新增桃園、台南據點

盛弘（8403）今（30）日表示，該公司打造智慧醫療城跨出一大步，下半年將有桃園前瞻性智慧醫療中心、台南盛佑診所兩個新據點開業，結合盛弘醫院管理的know-how與集團旗下藥品、健檢、藥局等資源，並從過去的就醫經驗中強化醫病互動的服務流程，讓社區民眾享有完善的智慧醫療、健康管理服務。

盛弘表示，桃園、台南兩據點將作為盛弘發展智慧醫療城的概念驗證（Proof of Concept，POC），不僅下半年即可開始貢獻集團營收，未來更可將經驗輸出到台灣各地的醫療院所，發揮集團近年布局規畫，建立大健康生態體系。

盛弘今年初斥資近12億元取得桃園翰品酒店產權，將於4月中旬點交，並改造為前瞻性智慧醫療中心，預計今年下半年開幕。

盛弘表示，這是敏盛醫療體系十多年來第一次拓展新院區，桃園翰品酒店位於桃園火車站周邊，是桃園在地居民活動的中心位置，敏盛醫療體系服務桃園地區民眾40餘年，本次選擇在桃園的核心區域拓展新據點，打造台灣第一座智慧醫療城，將帶給桃園民眾全新概念的醫療服務。

未來桃園新院區將有敏盛醫院的菁英醫師進駐，並建置新世代雲端電子病歷，結合行動支付和躍獅智慧藥局，此外，哈佛健診以及高端長照也都會進駐新院區，提供綜合性醫療健康服務，不論民眾到桃園新院區就診或健檢，後續領藥、保健品補充都可在智慧醫療城一次到位。

更重要的是，盛弘以多年的醫院管理經驗，也著手規劃就醫前期流程，讓病患跟醫師溝通的方式更有效，目前規劃請專科醫師設計問卷，讓病患在就醫前先行填寫，醫師問診可以更有效率且精準。此外，還將結合集團旗下的智慧穿戴裝置、大數據分析等等資源，為病患進行健康管理，並提供醫師相關判別數據。例如：醫電數位轉型推出的智慧手錶，可以監測健康狀況，在病患同意之下，經過方鼎HIS系統的數據串接連線至醫院端，醫師就能得知病患平日的健康數據紀錄，可以擬定更精準的治療策略。

除了桃園新院區，盛弘的台南盛佑診所也將於下半年開業，盛弘與台南當地復健科醫師合作，將集團資源運用到盛佑診所，盛佑診所會是一棟結合藥局、健檢、復健門診與復健治療中心的迷你智慧醫療城。在盛佑診所，台南民眾同樣能夠感受到盛弘串聯軟硬體的智慧醫療服務流程。未來，盛弘會持續增加與在地醫師合作，以照護社區民眾為主，讓醫療＋健康照護平台在台灣各地落實。

桃園新院區與台南盛佑診所實現了盛弘集團近年布局的智慧醫療城概念，同時集團旗下的哈佛健診、躍獅藥局、盛雲電商也同步拓展服務據點，尤其跨足到南台灣的台南盛佑診所，宣示盛弘的營運地區跨出北台灣，隨著智慧醫療城在各地拓展，集團的營運規模也將加速成長。

盛弘日前董事會通過2021年合併財報，2021年集團合併營收38.50億元，年減少6.07％；歸屬母公司稅後淨利2.33億元，年減6.08％；每股稅後純益（EPS）2.04元。由於2020年旗下敏成（4431）受惠疫情爆發，熔噴不織布需求大增，墊高集團營收、獲利的基期，2021年敏成營運回復往年水準，影響了集團的表現。不過，2021年隨著國內疫情的發展與疫苗施打的普及，帶動個人PCR篩檢及企業自主篩檢的量能大增，以及施打疫苗的人數快速成長，持續貢獻集團獲利，因此2021年集團的營收與獲利仍然維持與2020年相當。