ESG浪潮 中鋼總座王錫欽：節能減碳攸關產業興衰存亡

經濟日報今（30）日舉辦2022創新論壇「5G科技力 催動ESG永續力」，中鋼（2002）總經理王錫欽表示，ESG浪潮來襲，已不是單純的環保問題，更攸關到產業的興衰存亡，中鋼在2019年，就把ESG的價值，拉高到董事會的層級，並有組織、系統化去推動ESG。

王錫欽表示，先前看到一個對於ESG很好的論述，其實ESG就是從股東至上的資本主義，改變成利害關係人的資本主義，以企業經營來說，不能只注重股東的獲利及EPS，而是要兼顧ESG理念，包括社會、環境、後代子孫可能會造成的影響都應該重視。

王錫欽指出，落實ESG可能會造成公司短期的成本增加，但長期來看，能夠增加隱性的資產，隱性的資產包括公司的體質、面對環境變遷的衝擊、公司的形象、客戶對公司的信賴，甚至是投資機構的青睞，基本上，應要用正面的態度去看待ESG的投入。

以產業而言，中鋼產量大，排碳相對也大，王錫欽表示，過去一段時間，深刻感受到節能減碳的壓力，且越來越沈重，不僅政府要求，客戶、投資機構、NGO等也都相當重視，像是現在國際還有碳邊境境管制機制，等於外銷到歐洲，還要繳碳關稅，節能減碳已經不是單純的環保議題，是攸關到產業是否能夠存活在供應鏈體系、永續經營的關鍵，一定要嚴肅面對。

至於從CSR到ESG，注重的面向更多，像是公司治理要做好誠信經營、風險管理、資安、智慧財產的保護等面向，缺一不可，王錫欽表示，中鋼也感受到ESG浪潮的風起雲湧，在2019年就成立「公司治理暨永續委員會」，裡面就有五位董事會成員，強調員工的照顧、風險管理，且中鋼把ESG拉高到董事會的層級，就是要有組織、系統去推動ESG的工作，另一方面，也讓所有員工了解ESG的價值，這樣員工才會有熱情去推動。

面對ESG浪潮，中鋼也採取一定的策略，王錫欽指出，以電動車特斯拉為例，馬達裡的電子鋼片，有90%以上都是中鋼提供，合作十年，隨著升級換代，供應越來越高級的電子產品，也成就特斯拉站上電動車的頂尖地位，中鋼也將開發出更高級省能的電子鋼片，因此不僅能夠幫自身公司節能減碳，還可以幫供應鏈節能減碳，另，綠色能源方面，中鋼集團未來還會在儲能系統的關鍵材料裡，作出綠色貢獻。