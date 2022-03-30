化妝品今年漲5% SOGO台北三館抗漲、檔期目標7.95億元

遠百（2903）旗下遠東SOGO母親節化妝品檔期將於3月31日登場，為滿足消費者的期待，今年回饋力道直逼周年慶。遠東SOGO忠孝館店長李景銘表示，化妝品在今年初調漲，不分日系、歐美，漲幅在5%左右，遠東SOGO透過檔期活動吸收漲幅，將回饋率拉高到10%，目標台北三館此檔化妝品業績將衝到7.95億元，較去年同期有個位數幅度的成長。

遠東SOGO今年在母親節化妝品檔期推出優惠，包含滿千送百、刷卡回饋、會員獨享、購物金回饋等，忠孝館並首度推出美麗加碼10%禮券回饋，整體檔期特惠組的力道比去年增強，包括組合內容、贈品都有提升。

李景銘表示，今年以來雖然有通膨、升息等因素干擾，但消費買氣還算強勁，SOGO忠孝館略為受到捷運通道口封閉影響，但台北三館首季約有兩位數的成長。先前因為疫情指揮中心對口罩管制有鬆綁，原預估母親節化妝品業績將大好，畢竟口罩拿下來對彩妝銷售大有助益，不過，近期本土疫情又有升溫跡象，影響還要再觀察。另外，受去年第4季塞港延遲的缺貨商品已在農曆年後陸續到貨，不論是最後一批冬裝或最新的春裝都已到位，商品更為齊全也有利消費者採購。

SOGO忠孝館去年改裝效益頗為亮眼，李景銘表示，忠孝店店格今年會持續提升，包括超市區預計5月底到6月底進行改裝，會因應疫情後的需求做變化，如加大走道空間、天花板拉高，整體陳設也會更明亮通透，商品的分類將更清楚，也會強化外帶外送的規劃。

此外，SOGO忠孝館的外觀拉皮預計會在10月份完工，整體空間、外觀升級後，預計可吸引更多年輕客層。以先前改裝的一二樓為例，就發現30-35歲消費結構上升，且業績成長雙位數，改裝效益顯著。