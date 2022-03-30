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新北盤點三重、中和地段 預計可蓋3600戶社宅

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市城鄉局與中央盤點轄內國有土地，預計在三重永德段興建社宅，未來可規劃1600戶社宅。圖／新北市城鄉局提供
新北市城鄉局與中央盤點轄內國有土地，預計在三重永德段興建社宅，未來可規劃1600戶社宅。圖／新北市城鄉局提供

配合中央社會住宅政策，新北市城鄉局與中央盤點轄內國有土地，預計在三重永德段興建社宅，未來可規劃1600戶社宅，已提報內政部都委會審議；另外，城鄉局舉辦中和都市計畫第二次通盤檢討，評估社宅需球，未來將提供2000戶社宅。

城鄉局長黃國峰表示，本次變更範圍為三重都市計畫區內乙種工業區及綠地用地，面積約1.5公頃，土地權屬多屬公有，基地現況係市府與國產署協調先行作為綠家園使用，提供地區民眾平日休閒空間。

黃國峰指出，三重是溪北地區人口成長區域，且以青年人口居多，除社會住宅外，也會配合地方需要保留一定空間作為社福服務、長照服務、青年創業、文康休閒及商業餐飲服務等設施使用，以多元服務項目來滿足地區民眾需求，將有助於鼓勵青年人口在地就業及生活。

都市計畫科長鄭博仁說明，三重永德段從去年12月8日起開始公展至今年1月21日市大會審議通過，僅耗時2個月，並參採地方建議需求，規劃多元公益設施空間，使土地使用效益更具彈性，以創造更優質都市環境及居住空間。

另外，城鄉局辦理中和都市計畫第二次通盤檢討，第一階段前於2019年10月發布實施，第二階段經內政部都委會及新北市都委會審議通過，依內政部都委會決議辦理再公開展覽，從今年3月18日辦理公開展覽30天，並訂於3月29日、3月31日、4月1日於中和區公所舉辦說明會。

計畫審議科長許仁成表示，本階段通盤檢討重點包含：天山營區整開範圍檢討，及無開闢需求的公共設施用地辦理解編；另評估中和地區社會住宅需求，檢討納入3處社宅基地，未來將提供3.2公頃的社會福利設施用地，預計提供2000戶社會住宅，照顧弱勢及青年族群的居住需求，實現居住正義。

新北市城鄉局與中央盤點轄內國有土地，預計在三重永德段興建社宅，未來可規劃1600戶社宅。圖／新北市城鄉局提供
新北市城鄉局與中央盤點轄內國有土地，預計在三重永德段興建社宅，未來可規劃1600戶社宅。圖／新北市城鄉局提供

都市計畫 社會住宅 內政部

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