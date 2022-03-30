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企業首創 台塑砸7億補助員工購買電動機車

聯合報 / 記者林海／台北即時報導

響應運具電動化、推動ESG，台塑集團首推企業補助員工購買電動機車，將砸下4.5億至7.2億元補助金額，以台塑員工4.5萬人計算，每年可減少碳排9362噸。台塑更表示，呼籲政府儘快新訂法規，鼓勵或強制民眾使用電動機車，大家一起努力，減碳效果才會更明顯。

台塑總管理處總經理林善志表示，根據統計，台灣的碳排放量最大來源為工業，作為石化產業龍頭，台塑也宣示，2030年的碳排放量要比2007年減少35%，到2050年要達到碳中和的目標。

除工業以外，交通也是一大碳排來源。林善志指出，電動機車推廣就是減碳、保護環境，特別是對空氣品質提升最有效的方式，目前民眾購買電動機車，除了可以向經濟部工業局、環保署與個縣市政府申請補助外，此次提供的補助方案為新購補助1萬元、換購補助1.6萬人，只要到職滿一年的正式員工就可申請。

台塑指出，依照計算，燃油車每公里碳排0.055公斤與電動機車的0.0265公斤，國人每天平均行駛20公里計算，台塑員工4.5萬人每日就可減碳25.65噸，每年可減少碳排9362噸。

林善志也說，算上政府補助、車商優惠語台塑補助，員工只要以原車價45%就能換購電動機車、新購也可享有35%的折扣，同時為提高員工購買電動機車誘因，台塑也與Gogoro、宏佳騰與光陽等電動機車廠商洽談合作，購車時出示員工證，還可享有車價折扣或領取7-ELEVEN禮券。

台塑集團 電動機車

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