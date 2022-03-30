頂級A辦供給緊張！北市辦公室量體去化快 空置率創新低
北市新辦公室供不應求，空置率再創新低，高力國際今（30）日發布「2022年第一季台北市商辦市場調查」，首季北市辦公室總量體維持近99.5萬坪，總承租面積約96.2萬坪，換算空置量體僅剩3.3萬坪，空置率僅3.34%，雙雙再下探同期新低紀錄，辦公室平均租金則持續走揚，來到每坪2,379元，創歷史新高。
高力國際租戶服務部資深執行董事楊慧明指出，目前台北市的空置量體是零散在各級大樓及各商圈，對租戶選址搬遷確實相對有難度，頂級大樓供給最緊張，目前空置率僅2.38%，僅剩下8,235坪的空置面積可供選擇、A級大樓空置率3.06%，換算也只有1萬餘坪、B級大樓相對選擇較多，空置量近1.5萬坪，大約4.76%的空置率。
顯見這幾年在企業獲利穩定所帶動的大樓升級需求的趨勢，等級越好的大樓需求越穩，另，以商圈來看，除民生敦北、西區空置率超過5%外，其餘五處商圈空置率都在2.5%以內。
台北的商辦租賃市場在空置率連年往下的帶動下，租金一路走揚，2022年第一季仍延續同樣趨勢，頂級大樓租金來到每坪3,424元、A級大樓約每坪2,458元、B級大樓每坪1,970元。
楊慧明提到，台北市商辦的趨勢是，等級越高，需求越高，連帶漲幅也越快，如果以商辦谷底的2015年來看，到本季為止，七年內頂級大樓漲了逾21%，而A級與B級大樓漲幅約11-12%。
同樣的，以商圈來看，租金單價最高的信義商圈首季租金來到每坪3,042元，也是唯一一個高於北市整體平均的區域；而相對缺少新增供給激勵當地租金的兩個商圈-南京東路四/五段及西區，平均租金還稍低於每坪2,000元的水準。
未來3年市中心新增供給，包括今年釋出的遠雄大巨蛋約1.1萬坪、2023年的6.2萬坪、以及2024年的3.8萬坪，合計逾11萬坪，高力國際預測，2022年在辦公室新增供給仍相對有限的情況下，到今年底空置率還會下探，甚至跌破3%，來到史上最低點，之後隨著2023、2024年新增供給大量釋出，空置率勢必逐步回升。
展望租賃市場後市，高力國際研究部董事梁儀盈認為，在經濟韌性佳帶動需求穩定，輔以市中心新增供給仍緊縮下，房東對租金仍有上漲期待，預期年租金漲幅將維持在2%左右。
值得注意的是，疫情加深企業對於科技產品及服務的重視，帶動科技業的人力及空間擴增需求，將成為租賃市場主要引擎，此外，越來越多的跨國公司在遵循ESG的規範下，選址的時候將更重視辦公大樓的LEED與WELL的認證，此時房東或開發商如何透過升級既有大樓設備或預先在開發階段就導入建置好相關設備，都會是未來搶客勝出的關鍵之一。
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