頂級A辦供給緊張！北市辦公室量體去化快 空置率創新低

北市新辦公室供不應求，空置率再創新低，高力國際今（30）日發布「2022年第一季台北市商辦市場調查」，首季北市辦公室總量體維持近99.5萬坪，總承租面積約96.2萬坪，換算空置量體僅剩3.3萬坪，空置率僅3.34%，雙雙再下探同期新低紀錄，辦公室平均租金則持續走揚，來到每坪2,379元，創歷史新高。

高力國際租戶服務部資深執行董事楊慧明指出，目前台北市的空置量體是零散在各級大樓及各商圈，對租戶選址搬遷確實相對有難度，頂級大樓供給最緊張，目前空置率僅2.38%，僅剩下8,235坪的空置面積可供選擇、A級大樓空置率3.06%，換算也只有1萬餘坪、B級大樓相對選擇較多，空置量近1.5萬坪，大約4.76%的空置率。

顯見這幾年在企業獲利穩定所帶動的大樓升級需求的趨勢，等級越好的大樓需求越穩，另，以商圈來看，除民生敦北、西區空置率超過5%外，其餘五處商圈空置率都在2.5%以內。

台北的商辦租賃市場在空置率連年往下的帶動下，租金一路走揚，2022年第一季仍延續同樣趨勢，頂級大樓租金來到每坪3,424元、A級大樓約每坪2,458元、B級大樓每坪1,970元。

楊慧明提到，台北市商辦的趨勢是，等級越高，需求越高，連帶漲幅也越快，如果以商辦谷底的2015年來看，到本季為止，七年內頂級大樓漲了逾21%，而A級與B級大樓漲幅約11-12%。

同樣的，以商圈來看，租金單價最高的信義商圈首季租金來到每坪3,042元，也是唯一一個高於北市整體平均的區域；而相對缺少新增供給激勵當地租金的兩個商圈-南京東路四/五段及西區，平均租金還稍低於每坪2,000元的水準。

未來3年市中心新增供給，包括今年釋出的遠雄大巨蛋約1.1萬坪、2023年的6.2萬坪、以及2024年的3.8萬坪，合計逾11萬坪，高力國際預測，2022年在辦公室新增供給仍相對有限的情況下，到今年底空置率還會下探，甚至跌破3%，來到史上最低點，之後隨著2023、2024年新增供給大量釋出，空置率勢必逐步回升。

展望租賃市場後市，高力國際研究部董事梁儀盈認為，在經濟韌性佳帶動需求穩定，輔以市中心新增供給仍緊縮下，房東對租金仍有上漲期待，預期年租金漲幅將維持在2%左右。