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華航獲評國際碳揭露領導企業 A321neo全機隊用永續燃油

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
華航獲評國際碳揭露領導企業 A321neo全機隊使用永續燃油。華航提供
華航獲評國際碳揭露領導企業 A321neo全機隊使用永續燃油。華航提供

華航（2610）響應國際減碳趨勢，宣示 2050 年達到「淨零碳排放」目標， 2022 年再度榮獲國際碳揭露專案（CDP）供應鏈議合評鑑（Supplier Engagement Rating, SER）評比為領導等級（Leadership），為全球航空產業佼佼者之一，顯見華航積極落實環境永續發展的作為持續受國際肯定。

永續航空燃油（Sustainable aviation fuels, SAF）已為國際航空產業達成 2050 年淨零碳目標的關鍵措施，為使台灣航空產業銜接國際永續發展趨勢，華航 2017 年率先國內航空業界於 A350-900 新機飛渡回台添加永續航空燃油，2021 年起持續引進新世代節能客機 A321neo 全機隊交機飛渡作業添加 10% 永續航空燃油，可較傳統燃油減碳約 8 成。

CDP 為國際碳揭露主流法人投資機構，每年邀請國際大型企業回應企業氣候策略及管理績效，作為國際投資機構評估參考，成為國際企業應對氣候變遷暨碳風險管理最具權威之評比。

華航為台灣首家交通運輸業者主動連續 10 年回應氣候相關風險管理策略及績效資訊，積極提升內部管理能量、定期更新與布建 「氣候相關財務揭露」（Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD） 作業機制及落實外部利害關係人溝通。

近年透過優先台灣同業建立的價值鏈環境暨能源風險管理機制，納入氣候變遷及碳管理議題，主動偵知價值鏈及集團營運之環境、能源及碳風險，相關作業績效獲 CDP 評鑑肯定，供應鏈議合評鑑獲評為領導等級（Leadership），實至名歸。

此外，華航經歷多次執行永續航空燃油作業經驗，今年 2 月 14 日亦邀請國內重要產學研單位，再度舉辦永續航空燃油推動策略研討座談會，提出推動策略建言，華航永續相關作為也獲得高度肯定與評價，將持續帶領國內同業腳步，為全球航空產業永續航空燃油發展盡份心力。

華航不斷精進環保永續管理品質及國際永續競爭力，不僅為台灣首家航空公司推動完整 ISO 14064-1 企業營運碳盤查，納入上下游價值鏈及供應鏈鑑別量化作業，積極扶植集團碳管理能量，更為國內第一家推動全方位 ISO14001、ISO50001 企業環境暨能源管理系統的航空公司，引領台灣運輸業環保永續升級並與國際接軌。

華航也積極響應國際倡議，於 3 月 26 日第 14 度響應地球一小時倡議活動，並再度動員集團公司參與，促進台灣住商節能環保作為。

華航 環保

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