環保潮鞋Biion將推NFT 虛擬收藏品可換實體鞋兼做公益

加拿大國民純素時尚鞋履品牌「BiiON」與世界級知名「Doodles」 NFT (非同質化貨幣)擁有者簽約取得IP授權，聯手發售實體鞋商品，透過Maicoin集團旗下平台Qubic Creator一站式NFT發行服務，打造元宇宙門市，將Doodles實體鞋發行專屬NFT。完美虛實整合，打造世界第1個虛擬收藏品化身為日常穿搭潮品。

Doodles設計師Scott Martin (Burnt Toast) 喜歡使用大量色彩呈現作品，也因此 Doodles NFT 項目加入了充滿 Scott Martin 風格的設計元素——大膽輪廓、圓滑線條、童趣畫風，並由 265 種不同的髮型、服裝、表情及配件等隨機組成每一隻獨一無二的 Doodles。Doodles NFT 項目地板價長期維持在 10 ETH（以太幣）(約新台幣96.5 萬元） 以上，高點均價更是高達 21 ETH ，是NFT交易平台OpenSea榜上紅人，更曾登上世界排名第一、超過 BAYC（無聊猿） 。

近期推出新智能合約Space Doodles ，讓Doodles搭乘飛船穿梭在繽紛世界與迷幻宇宙之間，本次更與 「堅持使用環保科技材質、無動物成分原料以及節能低碳製程」的BiiON攜手聯名合作推出「NFT Doodles #2753 繽紛樂園」222雙。為此次合作特別打造3D鞋款NFT項目，加入Space Doodles飛船元素以及太空感配樂，採用以太側臉Polygon透過ERC-721鑄造，為每雙鞋款加上專屬編號，每個NFT都是地表上絕無僅有的，並且可將虛擬NFT收藏品兌換為實體鞋款。

BiiON是標榜「純素時尚鞋」，有助養計畫精神，每賣出30雙就捐出1,004元給臺灣幸福狗流浪中途協會 ，款項會直接幫助到園區浪浪營養補給、健康照護。NFT除數位收藏價值外，也有實體應用與實踐公益捐贈的三重價值。一秒從宇宙玩家化身為生活時尚玩家。

這項計畫導入新創MaiCoin 集團旗下AMIS帳聯網公司推出的Qubic NFT 技術整合服務，透過 Qubic Creator打造BiiON專屬NFT平台、並導入操作簡易、安全的Qubic Wallet錢包服務，讓用戶體驗與一般電商購物無異的NFT購買體驗。「NFT Doodles #2753 繽紛樂園」預計在台灣時間4月8日台灣時間晚間21時22分起跑。