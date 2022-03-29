遠雄啟動旅遊島鏈計畫 目標六年內全台10家悅樂旅店

不畏疫情影響，遠雄（5522）集團旗下遠雄遊憩休閒事業董事長武祥生，今(29)日主持台中悅樂旅店開幕典禮時宣布，遠雄將啟動「旅遊島鏈計畫」，目標五至六年內在全台開出10家悅樂旅店，搶攻年輕旅客商機。

武祥生表示，悅樂旅店將鎖定重點旅遊城市，以每年至少一店的速度拓點，期望能在全島提供旅客不同住宿選擇。昨天開幕的台中悅樂旅店，是悅樂旅店品牌繼花蓮之後的第二店，第三店將在台南開出。

武祥生強調，未來休閒旅遊市場將是年輕人的天下，他們對生活與美學的概念跟以往大不相同。對此，悅樂旅店融合「分享」核心概念與俐落設計語彙，打造全新輕奢華概念青旅，標榜提供無無拘無束、隨性自在的待客之道。

尤其全館免費WIFI、藍芽音響、共享廚房、洗衣間、書房、交誼互動大廳、自助洗衣房、共享單車、全天咖啡茶供應、展演舞台等多樣特色空間與服務，很對年輕人的味口。

武祥生透露，台中悅樂旅店2月推出會員限定的搶先試住活動，吸引超過3萬人參與抽選，而自開放訂房後，4月週末預訂已近全滿，顯示國人對悅樂品牌的高度期待。

目前，遠雄遊憩休閒事業旗下有遠雄海洋公園、花蓮遠雄悅來大飯店、悅樂旅店及高雄洲際酒店等，去年營收合計約10億元，今年隨疫情趨緩，加上投資5億元進行的悅來大飯店改裝，預計年底前完成，預估業績目標上看13億元。

位於台中舊城區核心的台中悅樂旅店，距離台中火車站步行5分鐘，全棟共計41間客房，有陽光客房、活力雙人房、精彩四人房、歡樂四人房及青春背包客房等房型。

台中悅樂也首度公開由台中百年的中央書局、世界五十大酒吧Indulge及Liquid Art、英國著名音樂製作公司Musicstyling參與的三大跨界合作。

除了為台中悅樂公共空間量身訂做全天的時尚音樂、運用四季更迭與旅行的酸甜苦鹹設計限定調酒外，旅客也能在專屬的閱讀空間隨《週三讀書會》，享受融合台中在地歷史、人文風情、飲食文化、親子讀本的主題選書。

另外，飯店設計借鏡1920年代Art Deco文化，將舊建築注入全新靈魂與設計元素，詮釋復古而華麗的輕奢華風格。